Graafschap-supporters krijgen nieuwe vlag voor overleden fan Gerben Eskes

De Achterhoekers deden er na de vermissing alles aan om de vlag te achterhalen, maar zonder succes. Uiteindelijk werd de vlag gezien in Zundert, waar hij mee naartoe was gereisd via een busje met NAC-fans.

De verhuurder van het busje had 'm in de Veldstraat op een haag gelegd om te drogen, maar op een gegeven moment was de vlag verdwenen. Bewoners van de straat besloten daarna een nieuwe vlag te schenken aan de aanhangers van De Graafschap.

Het doek werd zondagmiddag overhandigd aan een delegatie uit Doetinchem, voor aanvang van de wedstrijd NAC-VVV.

Bekijk het moment van de overhandiging (tekst gaat verder onder de video):

Geert-Jan Kettelarij, vriend van de overleden Gerben Eskes, nam de vlag in ontvangst in het supportershome van NAC. 'Het is bizar', vertelde Kettelarij over dit gebaar van de inwoners van Zundert. 'Die mensen hebben in principe niks met ons of met de vlag. Of met het verhaal daarachter. Dat ze er dan zoveel tijd in steken, is fantastisch,' zei hij tegen Omroep Brabant.

Gerben Eskes overleed in de zomer van 2018 op 28-jarige leeftijd bij een noodlottig verkeersongeluk in El Salvador. Hij was een trouwe supporter van De Graafschap.