Gebakken hond en tulpenbollen: expositie laat zien wat er vroeger op ons bord lag

Een scholier die ernaar staat te kijken, vindt dat nog niet zo gek. 'Ach, het is ook een dier, eigenlijk maakt het natuurlijk niet zoveel uit of je nu een hond of een koe eet.' Hij loopt tussen zo'n vierduizend bezoekers die op deze stralende zondag naar het Openluchtmuseum zijn gekomen.

Daar kunnen ze bijvoorbeeld aan de slag in de suikerwerkplaats. 'Hier leer je hoeveel suiker je mag eten en of er eigenlijk in cola meer suiker zit dan in sinaasappelsap', vertelt Merith Smals van het museum. Het is één van de manieren waarop het museum het bewustzijn over voedsel wil vergroten.

Veel bezoekers blijven stilstaan bij het filmpje waarop te zien is hoe de hoogbejaarde Arnhemmer Henk Mos tulpenbollen zit te eten, zoals hij dat als kind ook moest in de hongerwinter aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.

'Ook nu staan ze soms weer op de menukaart', weet Maaike van Dam van het Openluchtmuseum. 'Maar dan in dure restaurants als amuse bijvoorbeeld. Dat vindt Henk Mos best lastig, dat het als chic hapje wordt gezien. Voor hem was het toen puur overleven.'

Amsterdams uitje

De bezoekers kunnen ook zelf proeven hoe tulpenbollen smaken. Het is niet de gekookte of gebakken variant zoals in de oorlog; de tulpenbol is ingelegd in zuur. 'Net een Amsterdams uitje', zegt een vrouw. 'Best lekker; dit kan zo in de sla.' Eén van de jongeren trekt een vies gezicht. 'Rare smaak en ook best een gek idee dat je een bloembol zit te eten.'

De expositie Gruwelijk Lekker is het hele seizoen te zien in het Nederlands Openluchtmuseum.

