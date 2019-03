NEC waakt voor onderschatting tegen Jong AZ

Eerder dit jaar in De Goffert werden de Nijmegenaren flink weggetikt tegen Jong AZ en stelde de ploeg van trainer Jack de Gier pas na rust orde op zaken. 'Toen hadden ze Ferdy Druijf nog. Maar wij moeten gewoon top zijn om wedstrijden te winnen en dat geldt ook voor Jong AZ. Zij verliezen van de week pas in de 85e minuut tegen TOP Oss. Ze spelen 0-0 tegen Jong PSV en winnen met 2-0 van Cambuur. Allemaal moeilijke teams om tegen te spelen. Als je honderd procent bent zelf en vol gas speelt, kun je dit soort wedstrijden winnen en anders krijg je het moeilijk.'

'Ik heb een vervelende smaak aan de wedstrijd van vrijdag overgehouden. Je wilt toch wat rechtzetten, dat kunnen we morgenavond doen. Joey van den Berg en Josef Kvida zijn geschorst. We hebben er wat jongens uit voorzorg uit de duels gehouden, zoals Mathias Bossaerts. We moeten kijken hoe hij ervoor staat. We moeten sowieso iemand moeten toevoegen door die schorsingen. Mart Dijkstra naar achteren is een optie.'

Doelman Mattijs Branderhorst hield ook een katterig gevoel over aan de nederlaag vrijdag tegen Jong Ajax. 'Ik baalde enorm. Na het moment dat ik de bal uit de bovenhoek tikte, had ik het gevoel dat er niks meer in zou kunnen gaan. Ook al hadden we 140 minuten gespeeld. Maar in de 89e minuut kreeg ik een rare zwabber op goal en die verwerk ik niet helemaal lekker en die jongen staat helemaal vrij en kan hem binnen schieten. Heel zuur.'

We moeten dit snel van ons afzetten. Je ziet dat je nu in de ranglijst gaat dalen. We hebben daar punten voor nodig, maar ook voor ons eigen vertrouwen en gevoel. Jong AZ heeft de laatste weken best goede resultaten neergezet, dus we kunnen ze echt niet onderschatten.'

Joey van den Berg is er dus niet bij, want NEC accepteerde de schorsing van drie wedstrijden. En dat terwijl vrijdag iedereen moord en brand schreeuwde over de onterechte rode kaart, ook trainer Jack de Gier. 'Je kijkt wat er in het rapport staat en of het zin heeft om in beroep te gaan. We zijn tot de conclusie gekomen dat het weinig zin heeft om dan vanochtend om negen uur voor de zitting te komen. We hebben die wedstrijden geaccepteerd.'