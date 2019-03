Eric Meijers haalt nu zelfs De TV Kantine: K*tvragen en anders niks

De 55-jarige Nijmegenaar is nagedaan door Carlo Boszhard die hem parodieert als trainer van Achilles '29. Meijers was één van de hoofdpersonen in de documentaire Voetbal is Oorlog over de Groesbeekse club. Zo had hij daarin een tirade over zijn 'kutkeeper'. Op dat thema varieert Boszhard, terwijl hij ondertussen ook Ajax-trainer Erik ten Hag nadoet.

Tekst gaat verder onder de video.

Meijers vindt het een eer dat hij in een dergelijk landelijk populair programma is geïmiteerd. 'Geweldig. Als ik een euro zou krijgen voor iedereen die hiernaar kijkt, hoef ik nooit meer te werken', lacht de trainer.



Eric Meijers (niet Carlo Boszhard) in zijn tijd bij Achilles