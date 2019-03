Eric Meijers flikt het met VVSB, geen hekkensluiter meer

Door een 2-0 thuiszege op Spakenburg is de club uit Noordwijkerhout niet langer meer hekkensluiter. Nijmegenaar Meijers stapte eerder dit seizoen in, toen VVSB na tien wedstrijden slechts twee punten had. De eerste wedstrijd werd direct gewonnen, maar daarna werden er nauwelijks punten gepakt en liep de concurrentie in de strijd tegen degradatie verder weg.

De laatste weken pakte VVSB veel punten en nu is de laatste plaats overgedaan aan Barendrecht. En als FC Lienden zondagmiddag verliest uit tegen AFC, klimt de club uit de Bollenstreek al naar de zestiende plek. 'Het staat de laatste tijd veel beter', aldus Eric Meijers, die eerder werkzaam was bij Achilles'29 en Helmond Sport. De doelstelling van VVSB is handhaving in de tweede divisie, bij voorkeur rechtstreeks.