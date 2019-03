El Jebli geeft niet`zomaar op met De Graafschap

'We spelen fantastisch de eerste helft, we hadden ze echt bij de keel. We hadden met 3-0 de rust in moeten gaan. Zij krijgen een kans en maken 1-1 en de tweede noem ik geen kans, maar gewoon een wereldgoal hoe hij dat afmaakte. De scheids gaf wel makkelijk wat vrije trappen achter elkaar en toen stonden wij niet goed en schieten zij hem goed binnen. Heel pijnlijk, ik moet het nog even beseffen. Soms zit het even tegen.'

Aanvoerder Bart Straalman baalde ook flink. 'We verdienen het echt om hier met drie punten te staan. Helaas waren het er nul. We verliezen hem op twee knullige momenten. De scheids floot iets te makkelijk, maar dat is geen excuus, want we stonden ook niet goed bij die vrije ballen.' foto: Broer van den Boom

'We hebben nog genoeg wedstrijden. Niemand had verwacht dat we bij Heerenveen zouden winnen. Het maakt niet uit als we goede tegenstanders treffen. Voetballend was het goed, we creëerden genoeg kansen.' foto: Broer van den Boom

El Jebli geeft zeker niet op. 'Iedereen pakt punten en ze moeten nog allemaal tegen elkaar. Wij weten dat we goed bezig zijn. We kunnen ook uit winnen en spelen thuis ook goed. We gaan gewoon door, we gaan niet denken dat we eruit gaan. Als we erin blijven, ben je gewoon kampioen met De Graafschap.'

