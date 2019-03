Hattrick-held Buitink kreeg geen bal van scheidsrechter

'De scheidsrechter had geen bal in zijn hand. Ik dacht: wat is dit dan weer? Toen heb ik maar gewoon om me heen gekeken en een bal gepakt. Die gaat in de tas mee naar huis. Die krijgt een heel mooi plekje.'

Buitink maakte als invaller al eens een belangrijke goal tegen NAC, maar nu bij zijn basisdebuut maakt hij er drie. 'Kijk. Ik vind één goal al mooi, twee natuurlijk ook. Maar met die derde lelijke ben ik heel erg blij.'

'Dit is een wereldgoal'

Het was inderdaad een lelijke derde goal die via wat andere spelers de goal in ging. Maar zijn tweede was werkelijk prachtig. Met een technisch hoogstandje schoot hij de bal lekker binnen. 'Ja, die was heel mooi. Linssen zei nog tegen mij: dit is een wereldgoal.'

'Veel makkelijke fouten'

Maar de drie goals van Buitink waren niet genoeg voor de zege. Vitesse verdedigde zelf namelijk heel erg matig waardoor het uiteindelijk 3-3 werd. 'Dit is een teleurstellend resultaat. Als je drie keer scoort, dan moet je winnen. Nu ben ik teleurgesteld. We maken veel makkelijke fouten en daardoor krijgen we ook de tegendoelpunten. Ik vind dat spelers beter gefocust moeten zijn, in welke minuut we ook zitten.'

De coach zag zelfs zoveel fouten dat hij wist dat het niet goed ging komen zaterdagavond. 'Als we de bal zo makkelijk verliezen elke keer, dan wordt het moeilijk om te voetballen. Dan hadden we aan vier of vijf goals ook niet genoeg gehad.'

Rechtstreeks Europees voetbal uit zicht

Door dit gelijke spel kan Vitesse plek drie of vier, wat mogelijk recht geeft op rechtstreeks Europees voetbal, wel vaarwel zeggen. 'Ja, dat vind ik wel. We moeten ons nu gaan richten op de play-off plekken. Het is voor ons heel belangrijk dat we daar blijven. We hebben dit seizoen wel eens van doelstelling gewisseld, maar het is nu duidelijk dat we ons op de play-offs moeten richten.'

'Gepiekt op juiste moment'

Thomas Buitink wil daar nog niet aan. 'We mogen nog niet opgeven. Als we dinsdag van AZ winnen komen we weer dichterbij. En de kans is aanwezig dat Buitink dan weer in de spits staat. Ook al zijn alle spitsen nu weer fit. 'Ja, ik heb vandaag gepiekt op het juiste moment. Maar we zijn een team en dinsdag gaan we gewoon weer vlammen.'