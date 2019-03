Freek (van Suzan) trots op nummer 1-hit: 'Niet gedacht dat het kon met dit liedje'

De eerste zin, de piano, het gitaartje en de zuivere stemmen: Suzan en Freek hebben met hun eerste eigen nummer een herkenbare hit te pakken. 'Als het avond is' gaat vanaf deze week zelfs aan kop in de Top 40.

De twee wonen in Weesp, maar hun wortels liggen in de Achterhoekse dorpen Harreveld en Zieuwent. Suzan en Freek ('al zo'n tien jaar bij elkaar') maakten tot nu toe vooral covers van Nederlandse artiesten.

Als het avond is is hun eerste zelfgeschreven nummer. Het lied werd in november uitgebracht en klimt sinds die tijd in de hitlijsten. 'Naar mate we stijgen in de Top 40 krijgen we steeds meer leuke reacties', vertelt Freek Rikkerink zaterdag op Radio Gelderland.

'Bizar dat het gelukt is'

'Het is fantastisch, bizar dat het gelukt is. Het was gisteren echt een feestje toen we het hoorden. Vanavond hebben we een borrel met familie en vrienden dus dan gaan we het goed vieren.'

Suzan en Freek hadden vooraf niet ingezet op een nummer 1-notering. 'We hadden niet gedacht dat het zou kunnen met zo'n Nederlands liedje', vertelt Freek. Het succes houdt hen met beide benen op de grond. 'We blijven lekker doen wat we leuk vinden. Het is niet dat we nu heel anders te werk gaan.'

Freek vertelt op Radio Gelderland tegen presentator Xandra Rakier over het succes:

Aan de populariteit lijkt voorlopig nog geen einde te komen. Het nummer staat inmiddels ook in de Belgische Ultra Top 50 en binnenkort begint het duo aan een clubtour, die al is uitverkocht.

Voor wie het nog eens wil horen:

