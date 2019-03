Spijk heeft wel pit, maar geen prijs

Inwoners van Spijk hebben zich de afgelopen tijd ingezet voor een overdekte rustplaats voor wandelaars en fietsers. Op de plaats waar ooit een armetierig schuurtje stond, staan nu bankjes en fruitbomen.

De rustplek is opgeknapt dankzij vrijwilligers, met financiële hulp van sponsors. En iedereen helpt mee, vertelde Guido Ariessen eerder deze week. Hij is de voorzitter van Stichting Actief Spijk. 'Een kweker levert ons fruitbomen, een aannemer van net over de grens leent ons een graafmachine. We hebben zelfs een keer een flesje sterke drank gekregen van een oude dame uit het dorp toen het buiten zo koud was.'

Die inzet werd beloond met de titel 'Kern met Pit' van Gelderland, maar de landelijke titel ging dus aan hun neus voorbij.

