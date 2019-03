Twee op de drie provinciale wegen is niet veilig genoeg, zegt de ANWB

De ANWB grijpt net als vier jaar geleden de Provinciale Statenverkiezingen aan om de verkeersveiligheid nog eens onder de aandacht te brengen. De hoop is dat de nieuwe coalitie extra geld uittrekt voor aanpassing van provinciale wegen.

Uit het rapport, dat gaat over 2310 kilometer Gelders asfalt, blijkt volgens de ANWB dat zo'n 40 procent van de wegen niet goed is ingericht en dat er veel ongelukken gebeuren. Vooral in de Achterhoek en op de Veluwe kan het veel beter, zegt de organisatie. Nog eens 24 procent van de provinciale wegen is ook onveilig, maar daar gebeuren relatief weinig ongelukken.

Slechts een op de vijf provinciale wegen is echt veilig, zegt de ANWB. De bond vindt dat provincies hun wegen veiliger moeten maken door het aanleggen van bijvoorbeeld rotonde en fietstunnels of het verbreden van de berm.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

Elke 9 jaar controle

De provincie Gelderland wilde niet meewerken aan het onderzoek omdat ze het niet eens is met de manier waarop het onderzoek tot stand is gekomen. Dat heeft mogelijk gevolgen voor het aantal wegen dat is aangemerkt als veilig of onveilig.

De provincie zegt dat wegen elke 9 jaar worden gecontroleerd op algemeen onderhoud. Daarbij wordt meteen de verkeerssituatie nauwkeurig bekeken. Na een ernstig ongeluk wordt de veiligheidssituatie van de weg altijd meteen gecontroleerd.

Foto: ANWB

Provinciale wegen zijn de gevaarlijkste wegen van ons land. Slechts zes procent van onze wegen geldt als ‘provinciaal’ maar 1 op de 5 verkeersdoden valt op zo'n weg. In Nederland zijn de afgelopen vier jaar 427 personen overleden op een provinciale weg of fietspad. De meest recente cijfers uit Gelderland komen uit 2017: volgens het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid stierven dat jaar 20 mensen door een ongeluk op een provinciale weg.

