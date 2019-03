Burgemeesters vragen hulp inwoners tegen georganiseerde criminaliteit

Inwoners moeten alert zijn op signalen van georganiseerde criminaliteit en die melden bij de politie of Meld Misdaad Anoniem. Die oproep doen de burgemeesters van de vijftien gemeenten in de regio Gelderland-Midden in het kader van de campagne 'Samen weerbaar'.

door Huibert Veth

De gemeenten proberen inwoners op verschillende manieren te mobiliseren, onder meer via sociale media en de pagina met gemeentenieuws in lokale kranten. Zo moeten zaken als drugshandel, zorgfraude en mensenhandel bestreden worden.

'Wat we zien is maar het topje van de ijsberg', zegt burgemeester Schaap van Renkum. 'Wij denken dat de problemen veel groter zijn dan dat we nu in beeld hebben. Daarom vragen we al onze inwoners en bedrijven om signalen te melden en vooral 'nee' te zeggen als je ermee in aanraking komt.'

'Hennepkwekerijen, vastgoedfraude en witwassen'

Ook in Renkum is volgens Schaap sprake van hennepkwekerijen, drugshandel, dumpen van drugsafval, zorgfraude, witwassen, vastgoedfraude en mensenhandel. 'We hebben niet lang geleden een zeer grootschalige hennepkwekerij ontdekt in Heelsum. Daarom is het pand ook voor zes maanden gesloten. Door een inbraak is de verzegeling verbroken. Daar doet de politie nog onderzoek naar.'

Brief aan inwoners

In de gemeente Rheden valt deze week zelfs bij alle inwoners een brief op de mat. Burgemeester Van Eert: 'Onze inwoners zien vaak als eerste dat er iets niet klopt in de buurt. Criminelen mogen geen vaste voet aan de grond krijgen in onze wijken en dorpen. Daarom heb ik onze inwoners een brief gestuurd.'

