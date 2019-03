'Als het net zo mooi wordt als vorig jaar, dan teken ik ervoor'; kampeerders in de file voor de camping

De hele winter hebben Daniëlle en Dian van den Heuvel gewerkt om hun camping seizoensklaar te maken én weer een beetje luxer. 'Want dat wil de kampeerder hier graag', zegt Daniëlle. Voor de slagboom staat al een rij auto's met caravans te wachten. Dian rijdt in een golfkarretje voor ze uit naar de plek.

'En nu eerst de voortent opzetten', zegt een kampeerder. 'Dat is belangrijk, want het zou straks nog kunnen gaan regenen.' Bij zijn buren staat de voortent er al strak bij. 'Het is hier heerlijk', zegt de dame op leeftijd die voor de tent zit. 'Als het net zulk mooi weer wordt als vorig jaar, dan teken ik daarvoor.'

Daniëlle merkt het effect van de mooie zomer vorig jaar. 'We hebben al veel meer boekingen voor voorjaar en zomer dan andere jaren. Doordat het zulk lekker weer was in Nederland, zijn er meer mensen die het buitenland laten voor wat het is en lekker in eigen land op vakantie gaan.'

Voor de komende dagen wordt overigens niet bepaald kampeerweer verwacht. De temperaturen dalen en vooral dinsdag is er kans op regen.

