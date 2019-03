Even wennen aan een auto zonder koppeling op testdag voor elektrisch rijden

'We hadden een hele zuinige auto, maar die was tien jaar oud en we waren toe aan iets nieuws. Ik ben 61 en ik wil ook geen tien jaar meer wachten voor we naar elektrisch over gaan, dus dat moet je dan nu doen', vertelt Peter over zijn overstap naar elektrisch.

Hij maakt vooral ritten in de Achterhoek. 'Als we echt ver weg gaan of een aanhanger nodig hebben, dan gebruiken we een andere auto.' Hij ziet geen argumenten om niet over te stappen en daarom wil hij deze zaterdag mensen overtuigen. 'Het is toch ontzettend leuk om te vertellen hoe fijn zo'n auto rijdt en dat dit veel beter is dan een benzine- of dieselauto?' zegt hij.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

Christa en Raymond Mulder uit Baak overwegen al langer om elektrisch te rijden. Ze komen daarom een aantal auto's testen. 'Het is heerlijk', zegt Christa als ze uit de Fiat 500 stapt. 'Ik moet wel wennen dat er geen koppelingspedaal is', vult haar man Raymond aan.

Niet direct naar de showroom

Hoewel ze allebei enthousiast zijn, gaan niet meteen naar de autodealer. 'Het is toch de prijs. Hij is best duur', zegt Raymond. 'Maar we hebben vandaag gehoord dat er ook tweedehands elektrische auto's op de markt zijn en dat wisten we niet. Dat opent toch een nieuwe deur', zegt Christa.

Voor Peter is het een ontzettend leuke dag. 'Het is mooi weer. De één wil gewoon eens ervaren hoe het is om elektrisch te rijden, de ander heeft hele technische vragen. Leuk om dit zo te doen.'

Volgende week is Peter met zijn Fiat 500 op de testdagen in Drempt en Steenderen.

