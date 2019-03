Onderzoekers Radboud krijgen voor 15 miljoen aan prestigieuze beurzen

Zes onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen hebben afgelopen week samen beurzen voor ongeveer 15 miljoen euro in de wacht gesleept voor hun onderzoek.

De Europese beurs van gemiddeld 2,5 miljoen euro per onderzoek wordt alleen toegekend aan ervaren onderzoekers, voor een periode van vijf jaar. In totaal zijn er deze ronde 21 ERC Advanced Grants toegekend. Het aantal van zes in één ronde is groot. De Radboud Universiteit sleepte andere jaren een tot hooguit vier van deze beurzen in de wacht.

Immuuntherapie en immuunsysteem

Immunoloog Carl Figdor gaat met het geld een nieuw idee voor immuuntherapie onderzoeken. Zijn onderzoek ‘ARTimmune’ stoelt op het idee om kunstmatige lymfeklieren te maken en injecteren om tumoren gericht aan te vallen.

Immunoloog Mihai Netea probeert het immuunsysteem van ouderen te verbeteren met onderzoek naar hoe ons lichaam ziekteverwekkers herkent en bestrijdt met een 'aangeleerd' en een aangeboren' afweersysteem.

Levenscomputer bouwen

Chemicus Wilhelm Huck onderzoekt hoe uit chemische reacties uiteindelijk een levend systeem kan ontstaan. Netwerken waarmee levende wezens reageren op hun omgeving en energie opnemen en groeien, werken als een soort moleculaire computers. Huck wil de grondslagen leggen om zo'n computer te kunnen bouwen.

Francesco Battaglia gaat met geavanceerde hersenfoto's waarnemingen in de hersenen doen. Hij denkt dat een bepaald netwerk in de hersenen het hele geheugen van de mens bij elkaar houdt. Het gaat om het netwerk dat vooral actiever wordt als we niets doen. Battaglia hoopt een theorie over globale hersenactiviteit te ontwikkelen, die strookt met concepten die we ook zien in de natuurkunde en bij machine-learning.

Temperatuur supergeleiding omhoog

Experimenteel natuurkundige Nigel Hussey bestudeert de verplaatsing van elektrische lading in exotische metalen en supergeleiders onder extreme omstandigheden. Door dat onderzoek kunnen in de toekomst supergeleidende toepassingen mogelijk op hogere temperaturen mogelijk worden.

Heleen Murre-van de Berg doet onderzoek naar gevolgen van de migratie en recente vestiging van kerken uit Noordoost Afrika en het Midden-Oosten in Europa. Het gaat om de Koptische, Ethiopische, Eritrese Syrisch-Orthodoxe en Armeense kerken.