Een kind van vier stak over en daar lag wielrenner Thymen Arensman

Thymen Arensman is weer in training na een sleutelbeenbreuk. Die werd veroorzaakt door een overstekend kind van vier jaar.

'Ja, helaas ben ik een paar weken geleden over hem gevallen', vertelt het 19-jarige wielertalent uit Deil. 'Het jongetje van vier kwam achter een heg vandaan en ik kon hem niet meer ontwijken. Hij zat ineens voor me en ik ben over de kop gegaan. Daarbij brak ik mijn sleutelbeen aan weerskanten van een oude plaat die er al in zat vanwege een val in de Giro. Erg vervelend, maar ik ben weer in training. Drie dagen na de operatie zat ik alweer op de fiets, want met zo'n plaat erop kun je snel alweer alles.'

'Ik zit nog wel een beetje met angst op de fiets bij straatjes van rechts. Op punten waar je niet veel overzicht hebt, kijk je wel drie keer. Over het algemeen gaat het wel goed. Je bent niet afgeschermd op training, je bent gebruiker van de openbare weg. Mijn seizoen is niet helemaal verstoord, want ik ben meer iemand voor het rondewerk en de klimkoersen. Dat is meer in de zomer. Ik mis nu vooral de nerveuze waaierkoersen. Ik richt mij vooral op de Giro d'Italia voor beloftenrenners.'

Arensman is ondertussen ook nog eerstejaars student Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. 'Het is zeker pittig, maar het gaat best aardig. Het was in het begin zoeken naar de juiste balans, maar ik haal mijn vakken en haal redelijke cijfers voor mijn opdrachten. Ik vind beide dingen belangrijk, ik hoef niet te kiezen. Ik wil het allebei zo lang mogelijk blijven doen. Soms breek je wat in het wielrennen en soms haal je een onvoldoende.'