Domper voor De Graafschap, onnodige nederlaag tegen Heracles

Verdiend was het zeker niet, maar De Graafschap verloor op de eigen Vijverberg met 2-1 van Heracles. De Doetinchemmers verzuimden een 1-0 voorsprong uit te bouwen en kregen na rust het deksel op de neus.

94e: Ook geen echt slotoffensief meer en dus is de eindstand 1-2. Onnodig en onverdiend, deze punten kan De Graafschap bij de eindafrekening wel eens tekort komen.

90e: De voorzitter van De Graafschap heeft de zondebok wel gevonden.

88e: Ted van de Pavert grijpt uitstekend in met een sliding.

86e: El Jebli krijgt geel voor een overtreding.

85e: De Graafschap wordt weer gevaarlijk, maar iedereen maait over de bal heen.

83e: Frank Olijve komt er ook nog in voor Leeroy Owusu, De Graafschap nu vol op de aanval met 3-3-4.

81e: Blijven trommelen is hier het devies.

78e: Het is niet zo dat De Graafschap de aansluiting meteen verliest bij een nederlaag, maar gezien het zware programma met onder meer PSV, Ajax, AZ en Vitesse, komen de punten in de slotfase van het seizoen zeker niet vanzelf binnen.

74e: Er komen zelfs twee nieuwe aanvallers: Nabil Bahoui en Daryl van Mieghem. Javier Vet en Furdjel Narsingh gaan naar de kant.

71e: Wat moet trainer Henk de Jong nu doen? Een extra aanvaller brengen wellicht.

69e: En meteen daarop een ongelooflijke domper, wel een prachtig doelpunt van Duarte.

66e: Daar is de gelijkmaker van Kuwas nadat De Graafschap de bal niet weg krijgt: 1-1

61e: Benschop blijft lastig voor de defensie van Heracles. foto: Wil Kuijpers

58e: Daar was bijna de 2-0, maar Burgzorg krult de bal tegen de paal.

56e: Straalman tikt Dalmau aan en krijgt geel.

55e: Voor het eerst in de tweede helft even wat druk van De Graafschap.

53e: Henk de Jong kijkt gespannen toe. Zijn ploeg heeft na rust het ritme nog niet gevonden.

51e: Benschop heeft even wat pijn, maar kan verder.

48e: Heracles lijkt serieus aan te zetten nu.

46e: Kan Benschop zo nog een keer juichen net zoals bij de 1-0? foto: Broer van den Boom

45e: We gaan rusten met een meer dan verdiende 1-0 stand. El Jebli overdenkt zijn gemiste kansen.

41e: Bart Straalman houdt de gevaarlijke spits Dalmau goed in de gaten.

38e: Het had echt al 2-0 moeten en kunnen zijn, El Jebli torpedeert de lat.

35e: En weer een goede kans voor De Graafschap, nu via Furdjel Narsingh.

34e: Even wat druk van Heracles, maar zonder gevaar.

32e: Een rare van richting veranderde bal verdwijnt maar net naast het doel van Bertrams.

30e: Charlison Benschop, één brok power waar Heracles voorlopig geen antwoord op heeft.

26e: Na de 1-0 domineert De Graafschap het duel volledig.

19e: El Jebli is dichtbij nummer twee, maar Blaswich grijpt goed in.

16e: Daar is de 1-0, Charlison Benschop rondt uitstekend af na een voorzet van Youssef El Jebli.

15e: Zorro test daadwerkelijk doelman Bertrams, maar aan de andere kant is De Graafschap ook dreigend.

11e: Heracles heeft Zorro opgesteld. Of is het toch de veel scorende vleugelspits Peterson, die in 2016 nog bijna voor De Graafschap speelde?

6e: Hoog spel op De Vijverberg,

3e minuut: Een schuiver van Delano Burgzorg wordt gepakt door doelman Blaswich.

19.45 Het gaat los op de kats uitverkochte Vijverberg.

19.42 Deze jonge fan is er ook klaar voor.

19.39 En weer een fraaie sfeeractie van de Brigata Tifosi met de historie van de 65-jarige club.

19.33 De spelers gaan voor even het veld af.

19.31 Henk de Jong tussen zijn spelers.

19.25 Sven Nieuwpoort was voor de winterstop nog aanvoerder. Nu is hij reserve en is zijn contract zelfs opgezegd.

19.20 Henk de Jong in gesprek met Hans Kraay, zijn opvolger???

19.16 Doelman Nigel Bertrams gaat flink tekeer tijdens de warming up.

19.10 De Graafschap heeft op de eigen Vijverberg tot dusverre vijf keer weten te winnen.

19.06 Frank Wormuth, de Duitse trainer van Heracles. foto: Wil Kuijpers

19.00 Trainer Henk de Jong krijgt een speldje van de ouders van een overleden De Graafschap-fan, een emotioneel moment voor iedereen. foto: Wil Kuijpers.

18.50 Bij winst kan De Graafschap Excelsior inhalen en naar de vijftiende plaats stijgen. Die plek betekent aan het einde van het seizoen directe handhaving in de eredivisie.

18.47 Nabil Bahoui is na een blessure terug, maar begint nog op de bank.

18.45 Dit zijn de elf van vanavond:

Bertrams; Owusu, Straalman, van de Pavert, Tutuarima; Matusiwa, El Jebli, Vet; Narsingh, Benschop, Burgzorg.

18.43 Uit tegen Heracles had De Graafschap weinig in te brengen. Het werd 4-0 in Almelo.