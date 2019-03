Dierenambulance Ermelo-Harderwijk stopt na ruzie vrijwilligers

Dierenambulance Ermelo-Harderwijk legt per 1 april het werk neer. Dat gebeurt na conflicten binnen de eigen gelederen, waarbij afgelopen maanden 20 vrijwilligers vertrokken. Ook botert het niet met de dierenambulances in Nijkerk en Nunspeet. Die nemen de ritten over totdat er een oplossing is.

Een privé-conflict tussen vrijwilligers van de Dierenambulance Ermelo-Harderwijk onderling leidde volgens bestuurder Ton van der Gaag tot twee kampen en het vertrek van de vrijwilligers.

Een bericht op een lokale nieuwssite waarin Dierenambulance Noord-Veluwe meldt dat Ermelo-Harderwijk stopt, is volgens Van der Gaag de druppel. 'Wij waren nog bezig een oplossing te zoeken voor het tekort aan mensen, met onder meer vrijwilligers uit Barneveld-Putten. Daarover gingen we komende dinsdag met de gemeente in gesprek.'

Om de tafel

De Dierenambulance Noord-Veluwe (Nunspeet e.o.) en Dierenambulance Nijkerk hebben intussen contact met de afgesplitste vrijwilligersgroep uit Ermelo en Harderwijk. 'Zij zijn opgestapt uit onvrede en willen graag op nieuwe voet verder', zegt stelt bestuurder Alfred de Wild van Nijkerk. 'Volgende week zitten we daarover met hen om de tafel. Dierenambulance Noord-Veluwe is ook alvast naar de gemeenten gestapt met de vraag hoe het verder moet in Ermelo en Harderwijk.'

De dierenambulances Nijkerk en Noord-Veluwe (Nunspeet) rijden intussen – zonder financiële dekking – als het nodig is uit voor dieren in Ermelo en Harderwijk. Maar ook zal de Dierenambulance Ermelo-Harderwijk dieren in nood nog steeds niet aan hun lot overlaten als mensen bellen. Tot dat er een oplossing is.

Niet lekker

Het botert al lange tijd niet tussen de dierenambulances in Ermelo-Harderwijk en Putten-Barneveld enerzijds en Nijkerk en Nunspeet anderzijds. De Dierenambulance Putten-Barneveld sprong juist eind 2017 in een gat in Putten toen daar de dierenambulance van Nijkerk niet meer welkom was, volgens lokaal nieuwsblad De Puttenaer.