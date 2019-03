Anneke's huis nog niet muizenvrij: 'Ik heb flink stampij gemaakt'

Afgelopen dinsdag berichtte Omroep Gelderland dat Anneke enorm last had van een muizenplaag. Woensdag zijn er eerste reparaties uitgevoerd. 'Er zijn toen twee mannen geweest om gaten te dichten. Ze keken in de meterkast en wilden de gaten gaan vullen. Ze kwamen aan met een bus purschuim en toen zag ik de bui alweer hangen', vertelt Anneke.

Volgens haar hebben de muizen al verschillende keren het purschuim opengekrabd en bevuilen ze alsnog het hele huis. 'Ik heb tegen ze gezegd dat purschuim niet helpt, ze wilden het toch doen. Toen heb ik flink stampij lopen maken.'

Nieuwe cv-ketel

De problemen begonnen toen verhuurder Vivare geplande werkzaamheden aan de cv-ketel heeft gedaan. 'We kregen een nieuwe', vertelde Erik afgelopen dinsdag. 'Toen zijn er nieuwe leidingen getrokken en is er een muurtje geplaatst. Achter dat muurtje zitten alle nestjes. Ik word er gek van!'

Foto: Omroep Gelderland

'Ik moet maar beter stofzuigen'

Donderdag zijn er ook medewerkers van de verhuurder over de vloer gekomen. 'Ze hebben een algemene inspectie gedaan, en gezegd dat ik maar eens goed moest stofzuigen om de muizen weg te halen. Toen ben ik echt heel boos geworden. Ik woon hier al mijn hele leven en ik weet prima hoe ik moet stofzuigen', benadrukt Anneke.

Tijdens de inspectie kwam er ook een muis uit de cv-ruimte lopen. 'Goed dat ze die gezien hebben, dat ze duidelijk weten dat ik hier echt een probleem heb.' Volgens Anneke hebben de inspecteurs ook met een camera gekeken in de muren en zijn er nieuwe gif-vallen gezet.

Staalwol en kit

Deze zaterdag heeft de bewoonster nog steeds last van muizen. 'Vanochtend lagen her en der nog steeds keutels in de woonkamer.'

Volgens Anneke gaat verhuurder Vivare maandag kijken of dat gif gewerkt heeft. Aanstaande vrijdag zou er weer een monteur komen om de gaten in de muur met staalwol en kit definitief dicht te maken. 'Vrijdag betekent het dan dat er in ieder geval geen muizen meer binnen kunnen komen. Maar dat zegt nog niet dat ze allemaal weg zijn.'

Vivare was zaterdag niet bereikbaar voor een reactie.

Kijk hier de reportage terug: