Woede bij NEC over beslissingen scheidsrechter

'Ik heb tegen de spelers gezegd: hou je rustig voor de camera. Dat ga ik dan ook maar doen', nam trainer Jack de Gier zich voor. 'De overtreding van Joey, daar ziet het hele stadion dat het geen overtreding is. Uit die situatie ontstaat een rode kaart. Ik weet niet of hij wat heeft gezegd en of hij de scheids heeft aangeraakt. Tot die tijd kom je goed op 1-0 en Ajax is in de combinatie gevaarlijk, maar verder dan de 1-1 hebben ze niet zoveel kansen gehad. Ik had het gevoel dat we konden winnen, maar dat moment brengt een hoop teweeg. Daarna beoordeelde de scheidsrechter nog wel meer verkeerd. Mattijs Branderhorst pakte nog een paar fantastische ballen, maar heel zuur dat die ene bal er dan toch nog ingaat.'

Josef Kvida baalde ook flink. 'Het was schandalig. We hebben verloren, maar kunnen niks doen. Het was geen overtreding en de rode kaart was onterecht. Daarna gaat die wedstrijd naar de kloten. We speelden goed bij elkaar en streden ervoor, maar in de 90e minuut valt die 2-1. We zijn flink de duels ingegaan en hadden goede counters.' foto: Broer van den Boom

De Gier ziet nog wel perspectief ondanks de huidige veertiende plaats. 'Ja, je wil elke wedstrijd drie punten halen. Dit was een moeilijke wedstrijd, die we wel hadden kunnen winnen. Joey zal waarschijnlijk geschorst zijn en Kvida ook. We zullen moeten puzzelen voor maandag. Misschien moeten ze de VAR invoeren in de Keuken Kampioen Divisie, daar helpen we scheidsrechters veel meer dan in de eredivisie.'