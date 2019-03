Welk gezin in Bronckhorst wil wat tijd vrijmaken voor een kind uit een ander gezin?

In sommige gezinnen eist de dagelijkse gang van zaken een wereld aan energie en aandacht. De ouders van die gezinnen verdwalen soms in de alledaagse dingen. Zij hebben in zo'n situatie veel baat bij een steungezin om op terug te vallen; een familie die een klein steuntje in de rug biedt.

Jeugdgezondheidscentrum Yunio uit Bronckhorst zoekt samen met de gemeente naar zulke steungezinnen. Een pedagogische achtergrond is geen vereiste; het gaat er vooral om dat een steungezin ervaring heeft met kinderen en graag in een kind investeert.

Geen nachtopvang

Er is geen sprake van hulpverlening of nachtopvang, benadrukt Bronckhorst. Het zijn de kleine dingen die ertoe doen en die een groot verschil kunnen maken. 'Eigenlijk gaat het om de gewone dingen, denk bijvoorbeeld aan een kopje thee na school of samen knutselen. De kinderen draaien even mee in het steungezin en kunnen zich zo positief blijven ontwikkelen', legt de gemeente uit.

In samenspraak met Yunio en de gemeente wordt steeds gekeken waaraan het gezin behoefte heeft en wat het steungezin kan bieden. Van hen wordt gevraagd om zich één dag of dagdeel per week of per maand beschikbaar te stellen.

Contact

Wie graag de helpende hand aanreikt, wordt gevraagd contact op te nemen met Yunio.