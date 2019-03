Nijmeegse ijshockeyclub van 'op sterven na dood' naar dubbel kampioenschap

Van links, naar rechts zingen ze schreeuwend naar elkaar. Het tafereel dat kilometers verderop door bedenkers De Snollebollekes in het GelreDome wordt uitgevoerd, doen de heren ijshockeyers in Nijmegen even voor. Na roerige jaren valt er eindelijk weer iets te vieren voor de club. De winst van twee bekers is toch wel een verrassing te noemen, zegt de coach.

'We waren op sterven na dood'

'Ik heb al langer gewerkt in Nijmegen en ben in het verleden ook al coach geweest bij deze club. Het huidige bestuur polste mij al een tijdje. Ik wilde alleen terugkomen als ik de club weer echt terug op de kaart kon zetten en dat is gelukt. Hier staat een tevreden man'. Met een brede lach op zijn gezicht staat hoofdtrainer Alexander Jacobs in het stadhuis, hij weet hoe knap deze prestatie is voor de club. 'Een kleine 10 jaar terug waren er nog maar 3 sponsoren en was de club actief op het tweede niveau en waren er haast geen supporters meer. Deze club was echt op sterven na dood. Het bestuur heeft het tij weten te keren door goede spelers erbij te halen'.

'Ik heb spionnen bij de club'

Goede trainers die uit het juiste Nijmeegse hout gesneden zijn, dat was volgens burgemeester Hubert Bruls een belangrijk ingrediënt voor het succes. 'Ik heb spionnen bij de club en krijg zo af en toe dingen te horen van mijn chauffeur over Alexander Jacobs, maar ik zal niet alles uit de doeken doen' gniffelt Bruls.

Bordesscené

Voor de ingang van het stadhuis staan ongeveer 70 mensen te wachten tot de ijshockeyers naar buiten komen met de twee trofeeën. 'Kampioenen' schreeuwen ze als de eerste twee spelers het bordes betreden. Een applaus van het publiek valt de spelers ten deel. Maar met deze huldiging houdt het niet op want de platte kar rijdt vanaf het stadhuis dwars door het centrum naar de Goffert om tot in de late uurtjes feest te vieren.