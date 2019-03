Let op! Vannacht gaat de klok een uur vooruit

De zomertijd en wintertijd zijn in Nederland in de jaren zeventig ingevoerd. Daar waren destijds twee redenen voor: ten eerste leidde het tot een energiebesparing, want met het ingaan van de zomertijd konden de lampen wat later aan. Daarnaast gaf het mensen in de avonduren wat meer vrije tijd bij daglicht. Traditioneel begint de zomertijd in het laatste weekend van maart.

De laatste jaren gaan er meer en meer stemmen op om te stoppen met het verzetten van de klok. Een veelgehoorde klacht is dat het biologische ritme erdoor wordt verstoord.

Het Europees Parlement is ook vóór afschaffing, maar neemt daarover waarschijnlijk pas over een paar jaar een definitieve beslissing. Voor nu geldt dat we vannacht een uurtje korter slapen. Maar daar krijgen we in de avond wel een uurtje langer licht voor terug.

Meer aanrijdingen

Voor de dieren is de invoering van de zomertijd overigens geen prettig vooruitzicht. Boswachter Ger Verwoerd van Gelders Landschap en Kastelen legde deze week nog uit dat de kans op aanrijdingen met overstekend wild toeneemt door het verzetten van de klok.

