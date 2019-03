Louise Fresco wil kinderen iets vertellen over voedsel met 'Hamburgers uit de Moestuin'

In De Week van Gelderland vertelde Fresco wat haar deed besluiten het boek te schrijven. Ze maakte zich in haar tienerjaren al zorgen over de honger in de wereld. Haar studententijd bracht ze daarna door in Wageningen. Later realiseerde ze zich dat ze kinderen graag iets wilde vertellen over voeding.

'Het is onzettend leuk én heel erg belangrijk', legde ze uit. 'Ik wilde kinderen graag een boek over voeding cadeau doen, maar dat bleek er niet te zijn. Wel kookboekjes, maar geen boek waarin je de hele voedselketen in een verhaal verwerkt, zodat kinderen en volwassenen daar samen kunnen over praten.'

Andere tijd

De tijdgeest speelt ook een belangrijke rol in onze kijk op eten, zegt Fresco. Van voedselschaarste is geen sprake meer; er is juist een overvloed aan eten. Dat brengt nieuwe problemen met zich mee, betoogt de WUR-voorzitter. 'We hebben moeite om ermee om te gaan. Onze hersenen zeggen: oh, voedsel! Eten, want we weten niet of er morgen nog iets is. Het is belangrijk bewust te kijken wat het eten is en wat er in zit. En waarom roze yoghurt bijvoorbeeld meer calorieën bevat dan witte yoghurt.'

Alles in balans

Met Hamburgers uit de Moestuin nam Fresco zelf het initiatief om het voedselverhaal te vertellen. Ze wil de boodschap overbrengen dat het van belang is dat alles in balans is; gezond en minder gezond eten en eten mét vlees tegenover eten zónder vlees.

In het boek krijgt het Nederlandse meisje Merel een Nigeriaans buurjongetje. Samen gaan ze naar de supermarkt en de boer, en ontdekken ze waar eten en drinken vandaan komt. Achterin het boek staan bovendien opdrachten die kinderen kunnen uitvoeren, eventueel samen met hun ouders of andere volwassenen.