Motorcross-icoon Gerrit Wolsink: 'Het was het allemaal waard'

De première van deze ode aan Gerrit Wolsink was afgelopen dinsdag, in een uitverkocht Nijverdals theater. 'Heb ik in het leven ook een keer een vol theater getrokken", zegt Wolsink. 'Tot mijn verrassing zei de directeur dat het theater drie keer uitverkocht had kunnen zijn. Ik voelde dat ik geliefd ben. Dan word je toch een klein beetje trots op wat je hebt gedaan.'

Destijds stond hij er zelf niet bij stil. 'Je rijdt op je motor en denkt niet na over de impact die je hebt. Al heb ik mijn naam ook echt wel eens misbruikt om ergens binnen te komen. Maar die bekendheid vervaagt als je ouder wordt', vertelt Wolsink in De Week van Gelderland.

Kijk mee naar Gerrit Wolsink in De Week van Gelderland



Oerend Hard

De crossende Wolsink gooide niet alleen hoge ogen bij het publiek, hij inspireerde ook Paul Verhoeven. In Verhoeven's film Spetters vertolkte Rutger Hauer de rol van de Vliegende Tandarts. En streekgenoot en motorvriend Bennie Jolink schreef het nummer Oerend Hard over hem. Jolink: 'Het nummer ging oorspronkelijk over Gertman, zo noemden we Gerrit, niet Bertus.' Wolsink stond al een tijdlang op de wensenlijst van Andere Tijden Sport. Regisseur Kees Jongkind: 'Ik kende het fenomeen Wolsink natuurlijk al. Maar als ik hem op straat was tegenkomen, had ik hem niet herkend. Inmiddels herken ik hem overal.'

'Pikverstijvend' mooi

Jolink en Wolsink bespreken in Andere Tijden Sport ook hun gedeelde passie voor de motorcross. Wolsink: 'Het lawaai, sleutelen aan zo'n ding, zo snel mogelijk door het bos rijden en er weer uitstuiven, het gevoel van onaantastbaarheid.' Jolink vult aan: 'Met twee wielen even los van de grond zijn, dat is pikverstijvend mooi.'

Gemist wereldkampioenschap

1976 had het jaar van Wolsink moeten worden; de titel wereldkampioen was binnen handbereik. In de allesbeslissende wedstrijd was het de Belgische crosser Jaak van Velthoven die hem van de overwinning afhield. 'Ik was boos omdat hij niet fair de strijd aanging. Er was een soort erecode: in de laatste wedstrijden bemoei je je niet met de beslissing rondom het kampioenschap. Maar toch stuurde hij mij het bos in', blikt Wolsink terug. Jolink valt hem bij: 'De complete Achterhoek was aanwezig bij die wedstrijd. En we hadden een gezamenlijke boosheid. Gerrit Wolsink was de beste crosser.'

Fysieke gevolgen

De motorcross heeft fysiek wel z'n tol geëist in het leven van Wolsink: 'Ik heb een kunstheup, kunstknie en ben een stuk korter dan ik was. Maar wat is nou vijf centimeter, denk ik dan. Het is het allemaal waard geweest.'

Andere Tijden Sport over Gerrit Wolsink is zondag 31 maart rond 23uur te zien op NPO1.