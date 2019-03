Suzan en Freek eindelijk op nummer 1 met 'Als Het Avond Is'

Suzan en Freek staan deze week op 1 in de Top 40 met het nummer 'Als Het Avond Is'. Het Achterhoekse duo stevende deze week Kris Kross Amsterdam-project en Maan voorbij en wisselde stuivertje.

Suzan en Freek kregen begin deze maand al een gouden plaat voor Als Het Avond Is. Hun debuutsingle staat zeventien weken in de bekendste Nederlandse hitlijst.

Het duo uit Harreveld en Zieuwent staat sinds deze week ook in de Belgische Ultra Top 50. Als Het Avond Is komt daar binnen op 36 en is daarmee de hoogste binnenkomer.

De twee staan op 20 april op Paaspop in zowel Zieuwent als Schijndel en spelen op 16 juli in Nijmegen (Vierdaagsefeesten). Hun optreden op 16 mei in Doornroosje in Nijmegen is uitverkocht.

Het nummer van Suzan en Freek: