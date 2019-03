Deze Arnhemse docent gaf zichzelf aan bij het Meldpunt Indoctrinatie van FvD

Derksen, die als docent Financiële Beroepen verbonden is aan het MBO Aventus in Apeldoorn, was vrijdag te gast in De Week van Gelderland. Hij is fel gekant tegen het zogenaamde 'schandpalen' van leraren' en wil de vrijheid behouden om met zijn studenten van gedachten te wisselen. Begaat hij daarbij vanuit zijn professionaliteit een blunder, dan moet hij daar in zijn optiek intern op worden aangesproken.

'Dit hoort niet bij een politieke partij'

'Er zijn heel veel wegen die je kunt bewandelen om dat te laten weten. Zoiets hoort niet bij een politieke partij', legde Derksen uit. 'Het kan ook bij een vertrouwenspersoon of bij de Onderwijsinspectie. Ik ben heel erg tegen zo'n meldpunt. Al weet ik op dit moment niet wat ze er precies mee willen doen en wat de context is.'

Het gesprek met Derksen in De Week van Gelderland (tekst gaat verder onder video):

Derksen zegt dat zijn studenten op dit moment veel belangstelling tonen voor politiek. 'En dan moeten we dat ook behandelen. Iemand moet kunnen zeggen wat hij wil en daarbij kan ik ze prikkelen. Mijn eigen mening is daarbij in principe op de achtergrond, maar het kan voor een student ook prettig zijn om zich eraan te spiegelen. Om te weten hoe de leraar er instaat.'

Minister-president Mark Rutte gaf vrijdag te kennen dat hij het meldpunt voor indoctrinatie in het onderwijs 'bizar' vindt. 'Maar jongens, laten we niet op elke boer die een politicus laat al te veel gaan reageren', voegde hij eraan toe. Volgens de premier zijn de leraren in Nederland gemiddeld genomen van een hoog niveau. We hebben een van de beste onderwijsstelsels ter wereld. Laten we dit soort oprispingen niet al te serieus nemen. Dit is gewoon spionage in de klas, dat gaan we niet doen', gaf Rutte aan.

Geen intimidatie

Volgens Tommy Derksen kan een prikkelende mening juist leiden tot een discussie - mits de docent er goed mee omgaat. 'Als er met je docent echt geen discussie mogelijk is, dan moet je dat volgens mij bij de school neerleggen. Maar niet bij een politieke partij aangeven dat iets indoctrinatie is. Ik heb met mijn reactie aangegeven dat ik me niet laat intimideren', aldus de Arnhemmer.