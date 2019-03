Oud-voetballers Edwin Linssen en Arno Arts blijven genieten als trainer

Het duo sprak daarover aan de voetbaltafel van De Week van Gelderland. Ze kennen elkaar goed. 'We hebben nog samengespeeld bij VVV', herinnert Arno Arts zich nog heel goed. 'Ik ben een jaartje of elf ouder, al kun je dat niet zien. Ik was toen al in de nadagen van mijn carrière en Ed brak toen net door. We pasten goed bij elkaar, maar het was ook wel concurrentie. En je zag toen al de trainer in Ed, want als jonge jongen was hij toch al bezig om het elftal neer te zetten.'

Linssen weet dat ook nog al te goed. 'Ik moest een beetje het vuile werk opknappen. Maar dat deed ik graag voor een speler als Arno met zijn techniek. Daarna hebben we weer samengewerkt bij Willem II in het begeleidingsteam van trainer Jurgen Streppel. Dat zou ik trouwens een goede trainer vinden voor De Graafschap. Hij houdt van hard werken en zou daar prima passen.'

'Ik heb natuurlijk wel wat bij De Graafschap. Ik heb daar twee jaar gezeten en mijn laatste wedstrijd gespeeld. We konden toen promoveren in Volendam. We hadden thuis 0-0 gespeeld en stonden daar bij rust met 1-0 voor. Maar ik vond het een beetje mat. Daarom heb ik het woord genomen en besloot ik er een schepje bovenop te doen. Want hoe vaak maak je dat nou mee, dat je kunt promoveren. Ik vond dat er een tandje bij moest. Na rust hebben we ook niet meer gevoetbald, maar het alleen maar binnen proberen te trekken. En daarna een enorm feest in Doetinchem. Ik heb altijd een bepaald gevoel gehad bij die club. Zeker met die supporterrs. Zonde dat ze tegen degradatie moeten knokken. Het zou mooi zijn als het een stabiele eredivisieclub kon worden.'

Arts is nu trainer bij Achilles. 'Het is zwaar, maar inherent aan de club. De BV is vorig jaar failliet gegaan en ik werk nu met jonge jongens die bijna niks verdienen, maar ze geven vol gas. Als we de nacompetitie winnen, voelt dat eigenlijk als een kampioenschap.'

Ik ga volgend jaar naar DFS in Opheusden. Maar NEC is nog altijd een droom, de club waar ik ooit ben begonnen. Ik heb al vaak gesprekken gehad om terug te komen, met Futuralis, Danny Hoekman en investeerders. Maar het is nooit wat geworden. Ik ga bijna altijd kijken. Het is er vaak onrustig. De oplossing is Marcel Boekhoorn. Hij is met alle respect bezig met pandaberen en de HEMA en dicht dan jaarlijks de gaten bij NEC, maar hij zou schoon schip moeten maken daar.'

Linssen is nu trainer van Jong Vitesse en volgt het eerste elftal met zijn jongere broer Bryan ook op de voet. 'Ze staan niet voor niks waar ze staan. Na de reeks ADO-AZ-PSV weten we al meer. Maar mede door de blessures zijn er niet echt veel vastigheden. Daarom hebben ze tot nu toe niet mee kunnen doen om plek drie en vier. Op Bryan ben ik kritisch, ik vind dat hij beter moet kunnen. Hij scoort wel veel kopgoals, dat komt omdat ik hem vroeger vaak onder z'n kont heb geschopt. Maar alles ging bij hem altijd voor de wind, hij scoorde overal. Maar een stapje erbij en het kan nog beter. Er is wel echte broederliefde tussen ons. We hebben als familie veel meegemaakt, we delen alles in goede en in slechte tijden. We zijn er voor elkaar, dag en nacht.'