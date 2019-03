Inwoners met schulden weten gemeente Tiel steeds beter te vinden

door Menno Provoost

De afgelopen jaren heeft Tiel er hard aan gewerkt om de schuldhulp toegankelijker te maken en dat is gelukt, vertelt consulent schuldhulpverlening Bob Vreman. 'Het was eerder vrij moeilijk voor klanten om voor schuldhulpverlening in aanmerking te komen', zegt hij.

'Als je een aanvraag deed had je een checklist van drie pagina's met allemaal spullen die je moest aanleveren. Op het moment dat er iets ontbrak, werd het buiten behandeling gesteld en mocht je niet op gesprek komen. We waren ook maar twee uur per dag telefonisch bereikbaar. Klanten werden vaak afgewezen en kwamen dan weer opnieuw.'

In 2016 werd besloten het allemaal veel makkelijker te maken en de schuldhulp werd beter bereikbaar. Vreman: 'Als je nu belt vragen we alleen een aantal persoonsgegevens en heel kort de situatie. Eigenlijk nodigen we daarna iedereen uit. Tijdens het gesprek gaan we kijken wat er nou precies allemaal speelt en dan maken we samen met die klant een plan. Welke acties zijn er nodig en hoe lang gaat dat ongeveer duren.'

Kayleigh de Vries is een van de 325 mensen die het afgelopen jaar aanklopte bij de gemeente. Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Het streven is om iedereen die belt binnen tien dagen te spreken, al zit de afdeling momenteel vanwege de drukte op ongeveer drie weken. Met publicaties en via de wijkteams wordt ook meer ruchtbaarheid aan de schuldhulp gegeven. Het doel is om mensen te bewegen eerder aan de bel te trekken.

Schaamte en weerstand

'Mensen wachten veel te lang', legt Vreman uit. 'Dat vinden we heel jammer. We willen liefst zoveel mogelijk mensen helpen en liefst ook zo snel mogelijk. Als mensen eerder komen dan is het veel makkelijker op te lossen dan wanneer bijvoorbeeld een huisuitzetting dreigt.'

Schaamte speelt daarbij vaak een rol maar ook weerstand om dingen uit handen te moeten geven. Vreman: 'Mensen proberen het heel lang zelf toch nog op te lossen. Dat is natuurlijk wel goed, alleen komen ze dan te laat tot het inzicht dat het zonder hulp toch niet kan lukken.'

'Veel mensen weten niet dat we ook gewoon eenmalig advies geven of hulp met het treffen van een betalingsregeling. Het hoeft echt niet altijd een drie jaar durende schuldregeling te zijn waarbij je alle controle kwijtraakt.'

'Scheiding kan iedereen overkomen'

Volgens Vreman is het zaak dat het taboe dat nog op schulden rust verdwijnt en dat mensen geen schroom voelen om hiermee aan de bel te trekken. 'Er zijn natuurlijk altijd wel mensen die niet zo'n goed financieel inzicht hebben en die zelf een groot aandeel in hun schulden hebben. Maar een scheiding of verlies van werk kan iedereen overkomen.'