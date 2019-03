'Mijn schoonzusje zei: Ross heeft hem vergiftigd'

door Henri van Veen

De man die zijn voornaam liever uit de media houdt en woonachtig is in Elspeet, maakt op 30 april zijn opwachting in de rechtszaal. 'Geen idee wat ze van me willen', zegt de man. 'Ik ken Ross niet en ben ook nooit in zijn praktijk geweest.'

Zijn jongere broer Peter zocht in 2016 zijn heil bij de Duitse natuurgenezer, net over de grens bij Roermond, nadat hij in eigen land was uitbehandeld. 'Hij zocht het toen in het alternatieve circuit', zegt de broer.

De Apeldoorner was 6 tot 8 weken in behandeling bij Klaus Ross, herinnert de broer zich: 'En na elke keer ging hij terug naar huis.'

Op zondag nog op verjaardag

Van Ouwendorp had zijn zieke broer op de zondag voor diens overlijden nog gezien op een verjaardag. 'Ik heb hem toen aangeboden een keer naar Duitsland te rijden, want het was erg vermoeiend voor hem en zijn vrouw. Maar dat hoefde uiteindelijk niet meer.'

Na een behandeling op 27 juli 2016 in Ross' kliniek werd Peter van Ouwendorp (55) met spoed opgenomen in het Gelreziekenhuis in Apeldoorn. 'Hij had maandag ook van Ross een behandeling gehad. Dinsdag leek het de goede kant op te gaan', legt de man uit Elspeet uit.

Behandelkamer in de kliniek van Klaus Ross. Foto: ANP

Maar woensdag ging het gruwelijk mis. 'Mijn schoonzusje zag het meteen. Ze is behoorlijk medisch onderlegd en zorgde ervoor dat Peter naar het ziekenhuis in Apeldoorn kon. Vrijdag rond het middaguur is hij overleden. Mijn schoonzusje zei: hij is vergiftigd. Als die behandeling door Ross niet nauwkeurig gaat, dan is die dodelijk.'

Ik heb niet met hem kunnen praten, hij was niet meer aanspreekbaar Broer overleden Peter van Ouwendorp

Volgens de aanklacht diende Ross die dag naast de Apeldoorner nog drie doodzieke patiënten het legale middel 3-broompyruvaat toe, een glucoseblokker. Volgens justitie in Duitsland diende de genezer een te hoge dosis toe, met de dood tot gevolg. Behalve Van Ouwendorp overleden nog twee patiënten, onder wie een vrouw van 43 uit Wijk en Aalburg. Volgens de rechter hadden deze patiënten hersenoedeem. Ze konden niet meer zelf lopen en hadden voor ze stierven krampen.

De oudere broer uit Elspeet zat vrijdagochtend 29 juli nog een uur bij de doodzieke Peter van Ouwendorp aan het bed. 'Ik heb niet met hem kunnen praten, hij was niet meer aanspreekbaar. Rond het middaguur is Peter overleden.'

Broer slachtoffer: Ross wilde mensen helpen

Of hij de Duitse behandelaar iets verwijt? De broer herhaalt de vraag. 'Hij heeft met mensenlevens gespeeld, maar hij heeft nooit de intentie gehad om mijn broer te doden. Hij wilde mensen helpen en is daarin onvoorzichtig geweest.'

De komende weken hoopt de Elspeter op antwoorden. 'Ik wil weten of Ross toegeeft dat hij fouten heeft gemaakt bij de behandeling. Peter kreeg eerst medicatie die door een apotheek was geprepareerd, maar op een gegeven moment deed Ross het zelf.'

Klaus Ross (62) verklaarde op de eerste zittingsdag: 'Ik heb spijt van wat er gebeurd is. Ik heb er slapeloze nachten van, maar ik heb het gevoel dat ik niets fout heb gedaan.' Voor Ross natuurgenezer werd, was hij vertegenwoordiger in medische apparatuur. ‘Maar daar moest ik tegen mensen liegen.’ Klaus Ross besloot natuurgenezer te worden nadat hij geholpen had bij een ongeval. Hij wist toen hij de hand van het slachtoffer vasthield dat hij natuurgenezer wilde worden. ‘Ik deed het niet voor het grote geld.’ Zijn opleiding tot 'heilpraktiker' duurde drie jaar.

