Dorpsauto blijft rijden in Oude IJsselstreek

'Afgelopen woensdag hadden we maar liefst veertien ritten gepland staan', duidde Ronald Lubbers, lid van de projectgroep in Breedenbroek, het succes van het project. 'Er was zelfs zoveel animo dat we een doelgroepaanduiding hebben moeten maken. Dat zijn vooral de mensen die niet op een andere manier, zoals bijvoorbeeld met de bus, op een bestemming kunnen komen.' Ook in Netterden stijgt de belangstelling voor de dorpsauto. 'Het moest bij ons eerst even groeien, maar er komen steeds meer mensen die gebruik willen maken van de dorpsauto', aldus Frank Cent uit Netterden.



Het project krijgt voor het komende jaar in totaal 11.000 euro aan ondersteuning van de gemeente en de provincie Gelderland. Daarna is het de bedoeling dat de dorpsauto rendabel wordt. 'Op dit moment rekenen we twintig cent per kilometer en dat verhogen we vanaf 1 april naar 30 cent per kilometer', aldus Lubbers. 'Daarmee kunnen we op dit moment net de benzinekosten dekken, maar niet de overige kosten als de wegenbelasting. Daarom willen we uiteindelijk over naar een elektrische auto, waarop geen belasting zit en waarvan de brandstofkosten dan verwaarloosbaar zijn.'