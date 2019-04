Hattemer die zijn vrouw zou hebben doodgestoken, komt voor de rechter

Een 51-jarige man die wordt verdacht van het doden van zijn vrouw in Hattem, moet zich deze maandag verantwoorden voor de rechtbank in Zutphen.

De 34-jarige vrouw werd op 19 februari om het leven gebracht in hun woning aan de Kraaijenbergstraat in Hattem. Tijdens een eerdere zitting vertelde de officier van justitie dat de vrouw steekwonden had in haar gezicht en hals.

Vlak nadat de vrouw was gevonden, werd de verdachte aangehouden. De man is in de afgelopen maanden onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

