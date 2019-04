Molen De Fortuin in Hattem wordt feestelijk weer in gebruik genomen

Molen De Fortuin wordt op zaterdag 13 april opnieuw in gebruik genomen, nadat in februari de nieuwe roeden zijn geplaatst. De molenaars hebben een mooi programma samengesteld om de ingebruikname feestelijk te laten verlopen.

Hierbij zijn niet alleen wethouder Auke Schipper en molenaars en vrijwilligers aanwezig, maar ook de kleinzoon van ingenieur Van Bussel, uitvinder van de Van Busselneuzen.

In de afgelopen periode hebben de molenaars en vrijwilligers het nieuwe gevlucht grondig getest en de laatste aanpassingen gedaan. De zeilen zijn bijvoorbeeld nog aangepast, zodat ze passen op de nieuwe wieken. De molen is daarmee klaar om te gebruiken en molen en winkel gaan vanaf 13 april weer iedere zaterdagmiddag tussen 13.30 en 16.30 uur open.

Volle glorie

Wethouder Auke Schipper is blij dat de molen weer kan draaien: ‘In de afgelopen anderhalf jaar heeft de molen noodgedwongen stil gestaan. Erg jammer voor zo’n bijzonder stuk Hattems erfgoed. De molen is een echte blikvanger voor ons Hanzestadje en het is daarom fijn dat hij weer in volle glorie te zien is. Ik ben erg blij dat de molenaars en vrijwilligers weer staan te trappelen om De Fortuin aan het werk te zetten en daarmee in hun vrije tijd Hattem nog mooier maken.’

Van Busselneuzen

De stalen roeden van De Fortuin bleken tijdens een inspectie in september 2017 door roest verder aangetast dan verwacht. Om veiligheidsredenen is de molen toen stil gezet. Het laten maken van nieuwe roeden nam een behoorlijke tijd in beslag vanwege het specialistische werk, het beperkte aantal molenmakers en de relatief grote vraag naar nieuwe roeden. De nieuwe roeden lijken qua uitvoering op de roeden die in 1942 op de molen werden geplaatst. Ze zijn voorzien van Van Busselneuzen. Dit is een verbetering van de wiek die er voor zorgt dat de molen makkelijker draait bij weinig wind en onderhoudsvriendelijker is.

Draai- en maalvaardig

Voorzitter van de molengroep Matthieu Stroobach: ‘De molenvrijwilligers zijn blij dat de gemeente Hattem kort na het geconstateerde gebrek actie heeft ondernomen en de nieuwe roeden besteld heeft. Hiermee is ongewenst lange stilstand van de molen voorkomen. Extra blij zijn we dat de wieken nu net als in 1942 weer uitgerust zijn met Van Busselneuzen. Bij het proefdraaien is al gebleken dat dit een hele goede keus is geweest. De vrijwilligers kijken er naar uit de bezoekers weer te ontvangen in een draai- en maalvaardige molen.’