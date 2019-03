Zeker 30.000 euro schade na grove inbraak: 'De tranen schieten je in de ogen'

door Jesper Stoffelen

'De schade is enorm. Ze hebben het pand vernield, alle vitrines kapotgeslagen en gouden sieraden en horloges meegenomen', vertelt Ubels, terwijl hij met zijn vrouw nog druk bezig is met het opmaken van de schade. Vooralsnog gaat hij uit van 30.000 tot 40.000 euro aan schade. 'Als je de winkel zo ziet, schieten de tranen je in de ogen', verzucht de eigenaar.

De deur was ook vernield. Foto: Jan Ubels

Zeven minuten

De vooralsnog spoorloze daders sloegen donderdag om 4.24 uur toe in de winkel aan de Prinsenstraat. 'Het inbraak alarm ging af en ik ben meteen in de auto gesprongen. Ik was er 7 minuten later, maar toen waren ze al gevlogen. Ik denk dat ze wisten waar ze moesten zijn.'

Ubels neemt aan dat de inbrekers al even bezig waren om de winkel binnen te komen. 'Ze hebben geprobeerd om de deur los te boren. Een buurmeisje is wakker geworden van een zagend geluid. Ze zijn uiteindelijk via de achterzijde binnengekomen.'

Hulp van alle kanten

De eigenaar gaat ondanks de situatie niet bij de pakken neerzitten. 'We zijn gewoon geopend en staan iedereen te woord. Gelukkig is er veel begrip van klanten. Veel mensen willen ons helpen en dat waarderen we enorm.'

Van de daders is vrijwel niets bekend. De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien hebben, zoals verdachte voertuigen of personen.

