Honden mogelijk ziek van mensenpoep

Er is nog geen duidelijkheid over de vergiftigingen van honden in het Belvedèrebos in Nunspeet. De politie heeft de zaak in onderzoek en houdt extra toezicht. Misschien is menselijke ontlasting de boosdoener.

Zeven honden zijn tussen eind vorig jaar en deze week behandeld, zegt Marissa Amersfoort van Dierenziekenhuis Nunspeet.

Een woordvoerder van de gemeente Nunspeet houdt er rekening mee dat honden poep hebben gegeten van gebruikers van drugs dan wel morfine. Volgens Amersfoort is niet aangetoond dat de oorzaak van het ziek worden van de honden is toe te schrijven aan drugsafval of morfine.

De kliniek heeft afgelopen week twee honden behandeld nadat die in het Belvedèrebos aan de Eperweg in Nunspeet waren geweest. Een van de honden had braakklachten, zegt Amersfoort. 'Door medicatie, infusen en zuurstof knapten beide dieren op en konden ze na opname weer naar huis.'

De gemeente Nunspeet hamert erop dat eigenaren van honden alert moeten zijn en dat ze hun viervoeters aanlijnen.

Bericht op Facebook

Een bericht op Facebook over (gevolgen van) een vergiftiging in een bos bij Hulshorst klopt mogelijk niet. Buurtvereniging Hulshorst schreef donderdag over een vergiftigde duif en dat de vogel in het bos was neergelegd. Naast de duif lagen een dode buizerd en een gewonde buizerd. De dierenambulance nam de vogels mee.

'De gewonde buizerd vloog een paar uur later alweer vrij rond. We hebben de vogel verzorgd en vrijgelaten', zegt een medewerkster van Dierenambulance Noord Veluwe. 'We denken dat de buizerds om de duif hebben gevochten.'

De politie roept hondenbezitters op zich te melden als ze iets verdachts zien. 'We willen dan ook graag de exacte locatie weten', zegt een woordvoerster.

Zie ook: Meerdere honden mogelijk vergiftigd in bos