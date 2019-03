Bouwbedrijf erkent fouten in prefabwoningen

Huizenbouwer Slokker Innovate erkent dat er fouten zijn gemaakt bij zogenoemde prefabhuizen. 'We hebben dingen fout gedaan', zegt Jan Dijs, directeur van het bedrijf. De huizen staan ook in Gelderland, onder meer op het Enkaterrein in Ede.

Slokker kreeg te maken met een klachtenstroom over hun kant-en-klare woningen. Bewoners hadden bijvoorbeeld scheuren in de muren, last van lekkages en verzakte vloeren, stelde de Gelderlander vorige week. ‘We hebben dat gewoon niet goed gedaan.’ Kopers hadden veel sneller geholpen moeten worden, erkent de directeur van het bouwbedrijf nu.

Overigens is er volgens Dijs in bouwkundig opzicht en qua veiligheid niks mis met hun huizenconcept, waarbij woningen binnen een dag in elkaar worden gezet. ‘De klachten zijn meestal esthetisch van aard’, stelt hij. Van verzakking kan volgens hem geen sprake zijn. ‘We zien wel dat vloeren ten opzichte van elkaar werken. Dat geeft schade aan die moderne pvc-vloeren die sommige bewoners hebben.’

Honderden woningen gebouwd

Volgens Cobouw zijn er de afgelopen tijd enkele honderden prefabwoningen door Slokker gebouwd. Ze staan onder meer in Apeldoorn, Ede en Culemborg. Bij hoeveel woningen er fouten zijn gemaakt, kan Dijs nog niet zeggen. Het bedrijf inventariseert de aantallen en neemt daarvoor contact op met bewoners. ‘Daarna maken we een plan’, zegt de directeur. ‘Als er maatregelen nodig zijn, zullen we de woningen aanpassen.’

