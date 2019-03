Büttner wil wel graag blijven bij Vitesse

'Ik ben nu in gesprek met Vitesse over een nieuw contract en ik wil er met de club uitkomen. Ik wil blijven, want ik voel me hier goed. Dat heb ik altijd al gezegd.'

Tekst gaat verder na de video

De back lijkt zich dus prettig te voelen bij Vitesse, al heeft hij wel een meningsverschil met trainer Leonid Slutskiy die hem twee weken geleden tegen Heracles op de bank posteerde. 'We hebben er nog heel even over gesproken, het was een keuze van hem en die moet ik accepteren. Nee, ik sta er nog altijd niet achter. Maar nu een wedstrijd later speel ik gewoon weer, dat is voetbal.'

'Uitleg houden we onder ons'

Maar waarom zette de trainer Büttner nou op de bank? 'Die uitleg houden we onder ons. Waarom? Omdat ik dat wil. En de trainer ook.'