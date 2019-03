Doetinchem wil statushouders nog beter begeleiden naar werk. Van de 525 statushouders die vanaf 2014 in de gemeente zijn heeft veertien procent inmiddels betaald werk gevonden, maar volgens wethouder Jorik Huizinga is dat veel te weinig.

Door: Davie Klein Gunnewiek





Betere match

'Het bedrijfsleven in de Achterhoek zit te springen om mensen', zegt wethouder Jorik Huizinga. 'Vooral aan technisch personeel en mensen in de zorg is de komende jaren een groot tekort. Toch hebben we die match tussen statushouders en het werkveld nog niet goed bij elkaar kunnen brengen.' Doetinchem wil dit de komende jaren gaan verbeteren, vooruitlopend op de inburgeringswet die vanaf 2021 de regie bij de gemeente neerlegt.



'We willen al vroeg met de mensen in gesprek. In het asielzoekerscentrum willen we al met mensen kijken naar hun kwaliteiten en de opleiding in hun land van herkomst. Als we dat weten kunnen we kijken hoe we een goede match naar de arbeidsmarkt kunnen maken', aldus Huizinga. Ook de taalvaardigheid van statushouders moet volgens Huizinga verbeterd worden.

Taalvaardigheden verbeteren

'Slechts 29 procent van de statushouders volgt een extra cursus om de Nederlandse taal te leren. Dat is wel zorgwekkend.' Door het leren van de Nederlandse taal op het juiste niveau te stimuleren en opleidingen, kennis en vaardigheden optimaal te benutten, moet dit de komende jaren gaan verbeteren', aldus Huizinga.

'Wij hebben al veel Nederlands geleerd'

Vier jaar geleden is het project ‘Samen Doetinchem’ opgezet om statushouders beter te helpen integreren binnen de gemeente Doetinchem. In samenwerking met het Graafschap College, DZC’68, Stichting Zozijn en de Gelderse Sportfederatie werpt dit volgens de gemeente al de nodige vruchten af.



De Syrische Hussan Saweh is één van de statushouders die succesvol deelneemt aan het project. 'Wij hebben veel Nederlands geleerd', aldus Saweh. 'Bijvoorbeeld tijdens het koken en sporten.' Huizinga merkt dat statushouders die deelnemen aan het project erg tevreden zijn en zich ook welkom voelen. 'Uit cijfers blijkt dat mensen zich welkom voelen en actief werk maken van hun inburgering. 71 procent voelt zich verbonden met Nederland en 81 procent voelt zich zelfs verbonden met Doetinchem.'

De gemeenteraad van Doetinchem zal in april over het beleidskader statushouders vergaderen en besluiten. In het kader is aangegeven hoe Doetinchem de komende jaren statushouders gaat helpen te integreren binnen de gemeente.