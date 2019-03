Deze zingende vogels vergeet je nooit meer

De vogels zijn volop bezig met het afbakenen van hun territoria en het verleiden van een partner. Al in de vroege ochtend worden we daarom getrakteerd op uitbundige vogelconcerten. Maar welke vogel speelt nu welk deuntje? Met deze tips wordt het beantwoorden van die vraag een fluitje van een cent.

Het is natuurlijk niet te doen om in een keer alle vogelgeluiden te leren herkennen. Daarom beperken we ons in dit artikel tot het gezang van drie veel voorkomende vogelsoorten. Gids en vogelaar Hans Keppel gaat samen met BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink op geluidenjacht in Laag-Soeren.

Niet te missen door vinkenslag

De eerste vogel waarvan we het gezang leren herkennen is de vink. De mannetjes doen hun uiterste best om zo mooi mogelijk te zingen. De beste zanger krijgt immers het vrouwtje. De zang van de vink kun je herkennen aan de ‘vinkenslag’...

Luister naar het verhaal over de vink.

De vink voelt zich thuis in een bosrijke omgeving. Je komt het vogeltje behalve in het bos ook veel tegen in parken. In je eigen tuin is hij waarschijnlijk ook regelmatig te vinden, want tijdens de Nationale Tuinvogeltelling eindigde de vink op de vijfde plaats.

Tekst gaat verder onder de afbeelding



Vink (Foto: Michael Maggs, WikiCommons)

Vooral het mannetje is met zijn blauwgrijze pet, oranjerode borst en wangen een opvallende verschijning. Het vrouwtje is een stuk minder opvallend en makkelijk te verwarren met de mus. In tegenstelling tot mussen hebben vinken twee witte vleugelstrepen.

Koolmees zingt verschillende liedjes

De koolmees is een van de vaakst geziene vogelsoorten in ons land, maar zijn gezang is veel minder bekend. Of beter gezegd, wordt veel minder herkend. Koolmezen hebben een variatie aan verschillende deuntjes. Met deze tips van vogelkenner Hans Keppel moet het toch lukken de koolmees te herkennen..

Luister naar het verhaal over de koolmees

Met zijn glanzende zwarte kop en gele onderlijf is de koolmees een opvallende verschijning. De vogel is niet kritisch als het op zijn leefgebied aankomt. Als er nestgelegenheid is en voldoende voedsel dan vindt de koolmees het al gauw prima.

Tekst gaat verder onder de afbeelding



Koolmees (Foto: Sławek Staszczuk, WikiCommons)

Wel heeft het vogeltje het moeilijk met de verzuring van de bodem op arme zandgronden, zoals de Veluwe. Daarom wordt volgens de Vogelbescherming daar dan ook rekening gehouden met een afname van het aantal koolmezen.

Het aflopende wekkertje van de winterkoning

Het winterkoninkje mag niet ontbreken in deze mini-cursus. Het kleine vogeltje heeft namelijk een opvallend luide zang. Tijdens het zingen schudt het hele lichaam van de winterkoning. Zijn gezang is het te herkennen aan het ‘aflopende wekkertje’..

Luister naar het verhaal over het winterkoninkje

De winterkoning valt op doordat hij zo klein is, maar ook door z'n opstaande staart. Vaak zie je het winterkoninkje laag bij de grond onrustig van struik naar struik vliegen. In tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden kan de winterkoning slecht tegen strenge winters.

Tekst gaat verder onder de afbeelding



Winterkoninkje (Foto: Andreas Trepte, WikiCommons)

Door de drie radiobijdragen in dit artikel te beluisteren zou het moeten lukken om het gezang van deze veel voorkomende vogels te herkennen. Maar ook hier geldt: Oefening baart kunst!



