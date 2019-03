Theater schrapt Molukse herdenking, organisatie boos

De jaarlijkse herdenking van de Republik Maluku Selatan (RMS) in theater Orpheus in Apeldoorn gaat 25 april niet door. Het theater stelt dat de organisatie van de Molukse herdenking zich niet aan de afspraken heeft gehouden, tot verontwaardiging van de RMS.

door Jesper Stoffelen

'Republik Maluku Selatan is kwaad en verontwaardigd', schrijft president John Wattilete van de RMS in een verklaring. 'Orpheus baseert de weigering op twijfelachtige gronden. Men is van mening dat de RMS niet voldoet aan de beveiligingsvoorwaarden, terwijl de RMS daarin wel degelijk kan voorzien.'

'Onjuiste informatie'

Directrice Mirjam Barendregt van Orpheus wil niet te diep op de situatie ingaan. In een schriftelijke verklaring stelt het theater zich niet te herkennen in de aantijgingen van de RMS. 'We zijn daardoor onaangenaam verrast en betreuren dat onjuiste informatie op deze manier wordt verspreid.'

De reden dat de RMS-dag niet doorgaat is volgens Orpheus dat de organisatie niet aan de voorwaarden en afspraken heeft voldaan, die vorig jaar met hen zijn gemaakt.

RMS-president John Wattilete spreekt dit tegen. 'We komen al tien jaar met veel plezier bij Orpheus. Maar het wordt ons nu ineens onmogelijk gemaakt omdat de directrice geen vertrouwen heeft in het beveiligingsplan, dat precies hetzelfde is als vorig jaar.'

Gemeente betreurt situatie

Een woordvoerder van de gemeente Apeldoorn laat weten de situatie te betreuren en stelt dat de gemeente niet over het programma van het theater gaat en dus niet veel voor de RMS kan betekenen. 'Wat ons betreft zijn ze welkom in Apeldoorn, maar wij gaan niet over de activiteiten bij Orpheus.'

De gemeente heeft geprobeerd het evenement te verplaatsen naar andere locaties, zoals Omnisport. 'We hebben gesprekken gehad en daarin alternatieven aangeboden. Helaas willen ze daar geen gebruik van maken.'

Wattilete zegt uit principe vooralsnog niet na te willen denken over andere locaties in Apeldoorn.

'Molukkers geweerd uit de stad'

De RMS vermoedt dat het gemeentebestuur van Apeldoorn met Orpheus heeft afgesproken Molukkers uit het centrum van de stad te weren. Orpheus en de gemeente spreken dit nadrukkelijk tegen. Desondanks laat Wattilete weten zich te beraden over vervolgstappen.

De lokale SP-fractie in Apeldoorn heeft intussen schriftelijke vragen over het conflict gesteld aan het college. De SP wil weten wat de gemeente doet om culturele evenementen, zoals de Molukse herdenking, te behouden voor Apeldoorn.

De RMS viert elk jaar dat in 1950 op Ambon de Zuid-Molukse Republiek werd uitgeroepen.

