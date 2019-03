Dorpsquiz: Wilp hele avond in rep en roer

De teams moeten de antwoorden op 100 vragen vinden. Ze kregen er tot 23.00 uur de tijd voor. Daarna moesten de quizboeken weer worden ingeleverd. Afgelopen zondag was de kerk bomvol toen de eerste voorzet werd gegeven tijdens een speciale bijeenkomst.

Denken en doen

Eén van de organisatoren is Guus Kroes: 'Het quizboek is een flink boekwerk met allerlei vragen en opdrachten in tien categorieën. We zorgen er voor dat er voor iedereen in een team wat te doen is. Er zijn doe-vragen, creatieve vragen, opzoekvragen, vragen over de actualiteit en natuurlijk veel lokale vragen. Je kunt het zo gek niet bedenken. Meer vertel ik nog niet, dat gaan de mensen wel merken'.

Bekijk hier de beelden (de tekst gaat verder onder het fragment):

Overigens laat de uitslag nog even op zich wachten. Alle antwoorden moeten worden nagekeken. De feestelijk uitslag is op 10 mei in de kantine en tent op het sportterrein van SV CCW'16.