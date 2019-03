Plotselinge piek in aantal aanrijdingen met wilde dieren

Het aantal aanrijdingen met wilde dieren in Gelderland is plotseling flink toegenomen. Boswachter Ger Verwoerd zegt dat er geen duidelijke oorzaak te noemen is, maar dat er vermoedelijk sprake is van een combinatie van het lenteweer, de schemering in de spits en de voedselvoorraad die opraakt.

'Het was lange tijd opvallend rustig, maar sinds vorige week zien we een plotselinge piek in het aantal aanrijdingen', vertelt boswachter en faunabeheerder Ger Verwoerd van het Geldersch Landschap & Kasteelen. 'Het zijn vooral de wilde zwijnen die nu massaal in beweging komen en betrokken raken bij aanrijdingen.'

Dat komt omdat zwijnen een goede herfst en winter achter de rug hebben met een grote voorraad eikels en beukennootjes. 'Die lijken nu pas op te raken op de plek waar ze de winter hebben doorgebracht en dat dwingt de zwijnen op zoek te gaan naar nieuw voedsel', vertelt Verwoerd. 'In combinatie met de vele biggetjes die ter wereld zijn gekomen zorgt dat voor veel beweging in de natuur.'

Behalve zwijnen gaan ook reeën op zoek naar voedsel, het liefst vers gras dat door de lente volop begint de groeien. Waar reeën vaak alleen de weg oversteken, doen zwijnen dat meestal in groepen. Beide diersoorten zorgen daarbij voor gevaarlijke situaties op de weg.

Ruim twintig meldingen

Alleen al afgelopen week kwamen er meer dan twintig meldingen binnen van aanrijdingen met wild in onder meer Hoenderloo, Aalten, Doesburg en Radio Kootwijk. Bij de aanrijding met een zwijn in Radio Kootwijk raakte een motorrijder gewond. Bij Doesburg overleefde een reebok de botsing met een automobilist niet.

Verwoerd adviseert automobilisten de komende tijd extra rustig te rijden en goed op te letten of er iets beweegt langs de weg. Zeker omdat de zomertijd dit weekeinde ingaat en de spits daardoor maandag vroeger op gang komt. Na een dag of tien zijn de dieren gewend aan het eerder op gang komen van de ochtendspits en gaat het aantal aanrijdingen waarschijnlijk langzaam weer omlaag.

Aanrijding? Bel de politie!

Wie in botsing komt met een wild dier zoals een zwijn of hert moet direct de politie bellen. Dit is verplicht. Op de plek van de aanrijding moet je vervolgens wachten tot de politie of een faunabeheerder is gearriveerd. Aangereden wild meenemen mag nooit.

Zie ook: