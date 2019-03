Bijna 1000 handtekeningen zorgen voor uitstel klimaatplannen Bronckhorst

De onrust die de afgelopen tijd in de gemeente Bronckhorst ontstaan is rondom de komst van minimaal twaalf grote windmolens, heeft ervoor gezorgd dat het document 'routekaart energieneutraal 2030' donderdagavond nog niet is aangenomen door de gemeenteraad. De komende maanden wordt er volop ingezet om de bevolking mee te laten praten. In oktober moet de gemeenteraad dan een besluit nemen over de plannen.

Aan het begin van de avond werd een petitie, die 918 keer ondertekend is, overhandigd aan burgemeester Marianne Besselink. Het actiecomité 'Op en Um ‘t Hengelse Zand' startte de petitie precies een week geleden.

Dat het onderwerp leeft bij de mensen is te zien aan de opkomst: de publiekstribune zit bomvol. Net als bij de actie van afgelopen dinsdag laten de inwoners zien dat ze mee willen praten. Ook nu klinkt het geluid van windmolens weer uit de boxen die zijn meegenomen en laten de actievoerders weten absoluut geen windmolens te willen. Ze zijn bang dat het Achterhoekse landschap erdoor verpest wordt. Daarnaast laten ze nogmaals duidelijk weten dat ze mee willen praten.

VVD: 'We hebben ons vergist en dat is spijtig'

De onrust en onduidelijkheid is bij de raadsfracties hard aangekomen. 'Het voorstel wordt niet begrepen en dat kan zo niet', zegt Wilco Pelgrom van de CDA-fractie. 'We staan met 1-0 achter.' 'Ik heb nooit geweten dat een papieren document zoveel energie kon creëren,' zegt Annemarie van der Houwen van de VVD. 'We hebben ons vergist, heel erg vergist en dat is spijtig.'

Burgers moeten komende maanden meepraten

Ook de wethouder betuigt meerdere keren spijt. 'Zoveel aandacht voor dit voorstel had ik niet verwacht', zegt GroenLinks-wethouder Paul Hofman. Hij heeft geleerd van de afgelopen week en wil de inwoners de komende maanden betrekken bij de totstandkoming van een document.

'Ik weet nog niet hoe, maar we moeten hier veel meer mensen bij betrekken. Maar wat wel duidelijk moet zijn is dat het een koersdocument is. We besluiten niet wat er komt, waar iets komt, of wanneer iets komt. Dat doen we in de toekomst.'

Consequenties effect gezondheid windmolens

GroenLinks-raadslid Ulrike ter Braak benadrukt tijdens de raadsvergadering dat het van groot belang is om ook het gezondheidsaspect mee te nemen. 'In Denemarken zijn plannen voorlopig stopgezet. Eerst moeten onderzoeken duidelijk maken wat de effecten van windmolens op de volksgezondheid zijn. Er wordt gesproken over depressies, hartinfarcten en vroeggeboorten.'

Volgens de wethouder is het een plicht om de inwoners hierover duidelijk te geven. 'Maar het is lastig. We moeten kijken hoe het zich in de wetenschap ontwikkelt en hoe dat wordt ingepast in de landelijke wetgeving. Maar we moeten hier ook lokaal naar kijken.'

De wethouder vindt dat er niet alleen naar windenergie, maar ook naar alle andere vormen van energie en de effecten op de volksgezondheid gekeken moet worden. 'De zorgen ken ik, maar de oplossingen, daar moeten we samen naar kijken.'

