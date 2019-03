Bart Straalman mag bij De Graafschap blijven: 'Het is nog te vroeg voor een beslissing'

Hij is één van de vele spelers wier contract in juni afloopt. Bart Straalman aast op een nieuw avontuur, maar hij zou ook maar zo kunnen blijven. 'Ik wacht af wat mijn gevoel zegt.'

De Winterswijker zit nu al voor het vijfde seizoen bij De Graafschap en is daarmee de trouwste speler van de selectie. 'Dit is wel mijn plekkie geworden, maar ik heb ook ambitie. Ik wil in elk geval op het hoogste niveau spelen', zegt hij.

En misschien zit er wel een stapje hogerop in het vat voor de centrumverdediger. 'Misschien komt er een mooie nieuwe club voor mij. Maar dan moet het wel iets leuks zijn en het plaatje moet goed zijn en kloppen', zegt Straalman. 'Nu is het alleen nog veel te vroeg om een beslissing te nemen.'

Aanbieding

Hij kan in elk geval blijven. 'Dat is zeker', weet de Achterhoeker, die zich na de winterstop definitief in het elftal speelde. 'Er ligt een aanbieding voor me klaar. Die is nog niet aangeboden. Ik wacht rustig af. Het is niet zo dat ik twijfel, helemaal niet. Er zijn alleen nog zoveel vragen. Er komt straks een nieuwe trainer. Wat zijn bijvoorbeeld zijn ideeën? En hoe ik dat? Ik beslis dus later en kijk dan wat mijn gevoel zegt.'