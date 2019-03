Henk de Jong ziet 'dikke druk in goede richting' bij De Graafschap

Trainer Henk de Jong is stiekem aan het rekenen wat De Graafschap nodig heeft om zich rechtstreeks te handhaven. 'Ik denk nog negen punten. Maar pas op, we rekenen ons niet rijk.'

De Graafschap won twee weken geleden met 3-0 van SC Heerenveen. Een verrassende zege die zorgde voor complimenten van de buitenwacht en extra geloof in de groep. 'Het was een drukkertje, een dikke druk in de goede richting', zegt De Jong over de fraaie driepunter in Friesland. 'Het heeft laten zien dat we van iedereen kunnen winnen.'

Alles anders

Met nog acht duels op de rol wordt vooral gesproken over rechtstreekse handhaving. Directe degradatie lijkt ineens ver weg. Op dit moment staat De Graafschap op een play-offplek met wedstrijden om lijfsbehoud. 'Maar over een maand kan alles anders zijn', weet De Jong.

'We rekenen ons zeker niet rijk. Maar ik kijk dan naar het aantal wedstrijden en dat aantal punten hebben we ongeveer nodig. Plus één', zegt de vertrekkende trainer, die zo op een totaal van negen punten komt. 'Drie keer winnen nog, maar we bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd.'

Hulp

Met negen punten denkt De Jong dat De Graafschap het gaat redden zonder nacompetitie. 'Ik voel ons groeien. Maar dat heb ik het hele seizoen al. Je leert door het hele seizoen heen en we worden gewoon beter. Dat zie ik. Natuurlijk hebben we wat hulp gehad met een paar jongens en ja, dat was cruciaal, maar ook gewoon nodig. Dat zien de investeerders die dat mogelijk hebben gemaakt nu gelukkig ook.'