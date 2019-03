Autistische Kees hoopt op derde documentaire: 'Ik ervaar nog te weinig genegenheid'

Monique Nolte maakte beide documentaires. In haar tweede film liet ze zien hoe Kees, die op dat moment in een chalet in de achtertuin bij zijn ouders woonde, probeerde zelfstandig te worden. Zijn autisme stond hem daarbij op meerdere vlakken in de weg. Tijdens het maken van de film lukte het Kees en zijn ouders niet een eigen woning te vinden, maar in een later stadium slaagde de familie Momma daar alsnog in.

Derde hoofdstuk

Documentairemaker Monique vond dat voldoende reden om een derde hoofdstuk te schrijven over Kees' leven. Ze wil laten zien hoe het is om met autisme te leven en voor welke uitdagingen mensen komen te staan die zelf autistisch zijn of zorgen voor iemand met autisme.

Het maken van een nieuwe documentaire kost echter geld, legde Monique donderdagavond uit in het televisieprogramma De Wereld Draait Door. Daar was zij donderdag samen met Kees te gast. 'Ik wil de film graag in eigen beheer maken, want ik wil de rechten niet afstaan aan de omroep', gaf Monique aan.

Brieven

Monique en Kees worden sowieso gesteund door een grote groep volgers op Facebook. Kort voor de lancering van Het beste voor Kees opende Monique namelijk een Facebook-pagina waarop ze brieven plaatste die Kees haar in de loop der jaren stuurde. Die brieven gaven haar inzicht in de belevingswereld van Kees. 'De pagina is eigenlijk ontploft, met zeer betrokken mensen. Misschien willen deze mensen me wel steunen, bedacht ik me toen.'

Naast steun vanuit de Facebook-community is er een crowdfundingactie gaande, waarmee Monique geld wil inzamelen om een derde documentaire te realiseren. Ze hoopt dat het lukt de film te maken. 'Er zijn veel mensen die, net als Kees, afhankelijk zijn van de zorg van hun ouders. Zoals er ook andere ouders zijn die geen woning kunnen vinden voor hun autistische kind.'

Genegenheid en medeleven

In de uitzending van donderdag legde Kees uit dat hij inmiddels wel zelfstandig woont, maar nog niet losgekomen is van zijn ouders. 'Het is fantastisch, en toch is het op momenten ook eenzaam. Ik heb helaas nog niet direct buurtbewoners met wie ik vaste vrienden ben. Ik ervaar nog iets te weinig genegenheid en medeleven. Dat mis ik in de buurt', gaf de inwoner van Velp aan.

'Ik wil natuurlijk meer mensen met wie ik een hartelijke relatie heb', zei Kees, die ook openstaat voor een relatie. 'Ik heb een kennis gehad in Velp, maar dat is toch spaak gelopen. Het moet mijn pad kruisen, denk ik. Ik moet het tegenkomen, de tijd zal het leren. Ik kan niet in de toekomst kijken.'

Zie ook: Docu over autistische Kees krijgt meeste stemmen