Rheden pakt lucratieve Erfgoedprijs 2019: 'We hebben de grotere jongens verslagen'

De gemeente Rheden heeft donderdag de BNG Bank Erfgoedprijs 2019 in de wacht gesleept. De jury is in haar eindrapport lovend over de manier waarop Rheden met haar erfgoed omspringt. Aan de titel is een geldbedrag van 25.000 euro verbonden.

Wethouder Marc Budel is trots dat Rheden is uitgeroepen tot winnaar. Ook Amersfoort, Leeuwarden en Oss waren in de race. 'Als kleine gemeente hebben we toch de drie grotere jongens verslagen. Hiermee wordt het werk van vele medewerkers gezien en erkend en daar zijn wij heel blij mee', laat Budel weten.

Frank van Dijk sprak op Radio Gelderland met Marc Budel:

Budel was er niet zeker van dat zijn gemeente donderdag in Leiden de verkiezing zou winnen. 'Bij de pitch in januari had ik een goed gevoel, maar op de dag zelf zie je ook de kwaliteit van de andere gemeenten. En dan kan het alle kanten opgaan', weet de wethouder.

Stripboek voor basisschoolleerlingen

Iets na vieren maakte jury bekend dat Rheden was verkozen tot winnaar. Dat betekent dat de gemeente 25.000 euro ontvangt. Met dat geld wil Rheden een nieuwe stap zetten in de missie om haar erfgoed te behouden. 'We hebben er al een mooie bestemming voor', kondigt Budel aan.

'We gaan een stripboek maken voor basisschoolkinderen. Zo kunnen zij op jonge leeftijd al zien wat voor moois we hebben in Rheden en leren dat het erfgoed niet stilstaat, maar meegaat in nieuwe ontwikkelingen.'

Na Zutphen is Rheden de tweede Gelderse gemeente die onderscheiden wordt voor de manier waarop het met haar erfgoed omgaat. Het juryrapport is terug te lezen op de website van de BNG Erfgoedprijs.