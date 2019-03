Maakt u gebruik van een scootmobiel? Ga mee met de tourtochten!

Flipje op Wielen is een stichting ( opgericht 2011). Wij organiseren meerdere tour tochten voor mensen in een scootmobiel. Daarnaast is het doel het vergroten van de vaardigheden en de veiligheidsbeleving van het rijden op scootmobiel bij de deelname aan het verkeer, waardoor de mobiliteit vergroot wordt en de deelnemers beter kunnen participeren in de samenleving. Flipje op Wielen organiseert jaarlijks rijvaardigheidscursussen op de verkeerstuin bij het Vrijthof. Daarnaast kan je bij de stichting terecht bij hulp en informatie over het aanschaffen van een scootmobiel, vergoedingen, beginnersproblemen etc.

Op vrijdag 12 april 2019 organiseren wij een scootmobielrijvaardigheidstoets in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, de Gemeente Tiel Leefbaarheid Wijk en Dorp, Medipoint en SZR ergotherapie.

Naast de veiligheid willen wij er ook voor zorgen dat er een grote groep mensen uit hun isolement gehaald worden daarom maken wij een keer per maand een tourtocht. Onze toertochten vinden plaats op woensdag 22 mei, 19 juni, 24 juli, 21 augustus (verder weg), 18 september en 16 oktober. De laatste toertocht vind alleen plaats bij goed weer



Heeft u een scootmobiel en woont u in de omgeving van Tiel, u kunt zich aansluiten bij Flipje op Wielen!

Daarnaast zoeken we nog een voorzitter voor de club en mensen die de tour tochten kunnen begeleiden per fiets.

