Almense boer mag bovengronds mest uitrijden: 'Straks doen alle boeren het'

door Melanie Lokate

Jarenlang deed Kleine het illegaal, maar sinds dit jaar heeft hij voor het eerst een ontheffing van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 'Eerder keek ik altijd naar de straat om te zien wat voor een auto's er stopten er foto's maakten. Maar nu voelt het als een bevrijding'.

Kleine heeft in het verleden verschillende keren de politie op het bedrijf gehad en heeft ook boetes gekregen. Hij is zelfs twee keer naar de rechter geweest om zijn gelijk te krijgen. Tot nu toe tevergeefs, maar het tij lijkt te keren.

Mest scheiden

Kleine is landbouwkundig ingenieur en heeft een heel eigen visie op de mestproblematiek. Hij is al dertig jaar boer en heeft al die jaren mest en urine van de koe gescheiden. Als we één van zijn schuren binnenlopen om uit te leggen hoe hij dat doet kijken de koeien nieuwsgierig toe.

'De vloer waarop de koeien bij mij staan hebben hele kleine gaatjes. Hier loopt de urine doorheen. Die urine komt uit in de kelder. De poep blijft bovenop de platen liggen en die schep ik drie keer per dag weg'. Op deze manier ontstaat volgens Kleine niet het chemische proces van ammoniakontwikkeling.

Bekijk hier de reportage: (tekst gaat verder na de video)

Urine opzuigen uit de kelder

De urine en de mest rijdt hij op aparte momenten uit over zijn land. Vandaag rijdt hij urine uit over het land. Kleine heeft zijn trekker met kleine giertank naast de schuur gezet. 'Kijk, deze slang zuigt de urine op uit de kelder'. Hij opent een luikje. 'Hier, pure urine'.

Als de urine in de tank zit, rijdt hij richting het land en daar gaat de spuit open. 'De urine wordt nu gelijkmatig verdeeld. Volgende week komt er een loonwerker met een mestverspreider en dan gaat de mest ook op deze manier het land op. Veel beter voor de natuur', zegt hij met een serieuze blik.

Waarom hij het nu wel mag?

Op de vraag waarom Kleine na jaren van strijden, nu toch mest en urine bovengronds mag uitrijden heeft hij een duidelijk antwoord. 'Je ziet toch dat in de landbouw de laatste jaren steeds vaker over het bodemleven gesproken wordt. Met het injecteren breng je heel veel mest in een klein stukje bodem. Dat zorgt er voor dat de bodem beschadigt en het bodemleven geen goed doet'.

Hij is ervan overtuigd dat alle boeren over tien jaar op deze manier mest uitrijden.

In moderne stallen ingewikkeld

Toch is mest uitrijden op de manier niet weggelegd voor reguliere boeren. 'De stallen zijn er niet voor gebouwd om mest en urine apart op te vangen. Daar komt het allemaal samen'. Kleine ziet wel kansen en daar kan de Achterhoekse innovatie 'de koeienwc' bij helpen.

Vorige maand viel het Doetinchemse bedrijf Hanskamp in de prijzen met de ontwikkeling van de koeienwc. Deze innovatie zorgt ervoor dat de plas van de koe apart wordt opgevangen. 'Als gewone boeren dit aanschaffen, dan winnen we een wereld'.

Zie ook: Doetinchems bedrijf ontwikkelt een wc voor koeien