Tegel door ruit statushouders schokt gemeenschap Leuth

Statushouders in pastorie van Leuth kregen afgelopen weekend de schrik van hun leven. Terwijl zij in de keuken zaten vloog er een halve stoeptegel door de ruit.

door Karel de Jong

Zij zijn gelukkig niet geraakt, maar maken zich wel zorgen over hun veiligheid, zo schrijft de gemeente die het nieuws donderdag naar buiten brengt. Het incident gebeurde in de nacht van 23 op 24 maart. Enkele van de zes bewoners zaten op dat moment in de keuken.

'Ze moeten hier veilig zijn'

De gebeurtenis staat volgens de gemeente 'in schril contrast' met de open dag die de statushouders begin februari nog organiseerden om nader kennis te maken met de buurt en andere geïnteresseerden. Deze dag was zeer druk bezocht en vond in een prettige sfeer plaats, vindt de gemeente.

'Ik vind dit heel erg', zegt een geschokte burgemeester Mark Slinkman. 'Deze jonge mannen zijn naar Nederland gevlucht omdat ze niet meer veilig waren in hun eigen land. Ze hebben familie en vrienden achter moeten laten. Ze hoopten hier veilig te kunnen leven. Wat mij betreft moet dat ook zo zijn.' De burgemeester is inmiddels bij de bewoners op bezoek geweest om ze een hart onder de riem te steken.

Beveiliging

Pastoor Henk Janssen van de pastorie gaat onder meer lampen met bewegingssensoren ophangen en het hek van nieuwe sloten voorzien. 'Dit gaat vast helpen, maar ik vind het wel jammer dat het nodig is.'

Leuthenaar Jo Coerwinkel is een taalfcafé aan het opzetten voor de statushouders. Ook hij is geschrokken door het incident. 'Ik vind het triest dat dit gebeurd is. Deze mannen doen hun uiterste best om volwaardig onderdeel te zijn van de Leuthse samenleving. Ze leren onze taal, voetballen bij onze lokale trots. En afgelopen februari hebben ze hun deuren letterlijk en figuurlijk open gezet voor ons allemaal.'

De politie doet onderzoek naar de daders.