Niet zo beroemd, maar toch is Briët de 'Rembrandt van de Veluwe'

Elke week gaat kunstkenner Pieter van Eekelen voor het programma UIT met Esther op zoek naar bijzondere kunstwerken. Deze week neemt hij een kijkje bij de nieuwe expositie in Nunspeet.

De op Java geboren Arthur Briët sloot zijn kunstopleiding in 1888 af met de Prix d’ Excellence. Daarna verblijft hij in meerdere landen in Europa. Maar uiteindelijk vestigt hij zich weer in Nederland, onder meer in Nunspeet.

Nunspeet een belangrijke plek

Het dorp is een bijzondere plek voor hem. Hij ontdekt Nunspeet op een trektocht vanuit Laren en in vanaf 1893 gaat hij er zelfs wonen. Het kunstenaarsdorp was namelijk zeer in trek was vanwege de schilderachtige onderwerpen zich in ruime mate aandienden.

Vanwege zijn schilderstechniek wordt Briët ook wel de 'Rembrandt van de Veluwe' genoemd. Pieter: 'Kijk eens naar zijn techniek. Hij schildert heel fijn en kijk ook vooral naar hoe hij werkt met licht.' Hij schilderde net als zijn wereldberoemde voorganger Rembrandt met een sterk licht-donker contrast.

Toen beroemd, nu bijna vergeten

Het is niet alleen de schilderstechniek die Briët bijzonder maakt. Pieter: Briët was populair in zijn tijd en hij werd er zelfs hartstikke rijk van. Maar hij zat met niemand minder dan Vincent van Gogh op de opleiding. Een kunstenaar die toen arm was en nu wel heel bekend. En ja Briët was toen rijk en nu bijna vergeten.'

Pieter over één van zijn werken 'Suusje aankleden':

De tentoonstelling van Briët is nog tot en met 29 september te zien in Nunspeet.